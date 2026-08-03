"Vengo a enfrentar otra persecución política": JOH sobre su audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), acusado por fraude y lavado de activos en Honduras, se presentó a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia para comparecer en su audiencia de declaración de imputado, sosteniendo que el proceso judicial forma parte de una "persecución política". Ante medios de comunicación, Hernández declaró que "hoy es un día en el que nuevamente enfrentamos la justicia ante esta embestida de persecución política (...) vengo a enfrentar otra persecución política aquí".

Por otra parte, dijo que el 9 de diciembre de 2025 se comunicó con su abogado para que este solicitara la suspensión de la orden de captura que pesaba en su contra, alegando que al resto de acusados les permitieron presentarse voluntariamente. Además, expresó que se encuentra en estado de "indefensión" debido a que solicitaron una reposición, pero este recurso no ha sido resuelto. Igualmente, cuestionó que su audiencia haya sido programada para este lunes, y que en el transcurso del fin de semana el juez natural que conocía la causa se declarara "incompetente", pasando el expediente a un juez ordinario.