Defensa de Juan Orlando Hernández cuestiona decisión judicial y espera fecha para audiencia

Tegucigalpa, Honduras.-La audiencia de declaración de imputado del expresidente Juan Orlando Hernández, prevista para este lunes 3 de agosto, podría experimentar modificaciones luego de que su defensa legal interpusiera un recurso de reposición contra la decisión del juez natural de abstenerse de conocer la causa y remitir el expediente a un juez ordinario. Hernández regresó a Honduras el pasado 31 de julio, luego de que la justicia de Estados Unidos autorizara su traslado temporal al país para comparecer dentro del proceso penal que enfrenta por el caso denominado Pandora II. Tras su llegada al territorio hondureño, el exmandatario fue puesto a disposición de las autoridades y presentó un escrito de comparecencia voluntaria. Posteriormente, un juez natural suspendió la orden de captura y la alerta roja de Interpol que existía en su contra, además de fijar inicialmente para el 3 de agosto la audiencia de declaración de imputado.

El retorno de Hernández ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgara un indulto relacionado con los delitos por narcotráfico por los que fue condenado en ese país. Angie Colindres, abogada e integrante del equipo de defensa del expresidente, informó que los representantes legales se mantienen preparados para comparecer ante los tribunales una vez las autoridades judiciales definan el juez competente, el lugar y la hora de la diligencia. "Como equipo de defensa, nosotros nos sentimos listos y preparados para desarrollar una audiencia de declaración de imputado", afirmó la profesional del derecho. Colindres explicó que la defensa ya había sido citada conforme a los procedimientos legales establecidos; sin embargo, el escenario cambió después de que el juez natural decidiera apartarse del conocimiento del caso. Ante esa resolución, parte del equipo legal presentó un recurso de reposición al considerar que la decisión contraviene el artículo 65 del Código Procesal Penal, el cual establece que cuando dos o más órganos jurisdiccionales sean competentes para conocer un proceso, uno de ellos no puede abstenerse únicamente porque otro también tenga competencia.

Pese a la impugnación presentada, la abogada aclaró que el recurso no detiene el desarrollo del proceso judicial, por lo que la defensa permanece a la espera de que el Poder Judicial resuelva el planteamiento y defina las diligencias relacionadas con la audiencia. "Puede ser una posibilidad; sin embargo, como equipo de defensa estamos pendientes de que se resuelva el recurso de reposición y también la situación relacionada con la medida cautelar y la orden de detención", expresó. La defensora señaló que el próximo 4 de agosto vence un plazo relacionado con las medidas cautelares y la orden de detención, aspecto que, según indicó, no fue mencionado por el juez natural al momento de emitir su resolución. En ese contexto, Colindres pidió a los órganos de justicia resolver el caso de manera "clara, pronta y oportuna", al invocar el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a ser escuchada por un juez competente dentro de un plazo razonable. La defensa reiteró que está preparada para la audiencia, pero que su desarrollo dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales en torno al recurso presentado y la designación del juez que continuará conociendo la causa.

Audiencia