Más del 55% de hondureños rechazan indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, según sondeo

Tegucigalpa, Honduras.- El 55.3 % de los hondureños rechaza el indulto otorgado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al exmandatario Juan Orlando Hernández, según un sondeo divulgado este martes 28 de julio en Tegucigalpa. La encuesta, elaborada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), señala, por otra parte, que el 42.4 % de los hondureños respaldan la decisión de Trump.

Según el estudio, el 34.6 % de los encuestados considera que el indulto no tendrá consecuencias para Honduras; el 26.7 % cree que deteriorará la imagen internacional del país; el 13.1 % lo califica como un mal ejemplo y el 11 % lo interpreta como un posible retorno del narcoestado. Hernández, de 57 años, fue extraditado a EE. UU. en abril de 2022 y condenado en marzo de 2024 por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión por tres cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, pero el 1 de diciembre de 2025, Trump le concedió el indulto presidencial, una medida que permitió su salida de prisión y su posterior regreso a Honduras el pasado domingo 26 de julio. La encuesta fue aplicada por el ERIC-SJ entre el 12 y el 23 de mayo pasado a una muestra de 1,559 personas mayores de 18 años, en 16 de los 18 departamentos (provincias) de Honduras, y tiene un margen de error de ±2.5 % y un nivel de confianza del 95 %, según la ficha técnica.

El ERIC-SJ indicó que el indulto presidencial y la eliminación del expediente judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York "perdonan la condena, aunque no borran los delitos" por los que Hernández fue procesado y condenado en EE.UU. El organismo agregó que la medida no extingue los procesos pendientes en Honduras, donde Hernández será procesado por fraude y lavado de activos en el caso denominado Pandora II, una causa en la que también estuvo involucrado el expresidente Porfirio Lobo (2010-), quien fue sobreseído definitivamente. Hernández comparecerá el próximo 3 de agosto en la audiencia inicial del proceso, después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja de Interpol en su contra para permitir su presentación voluntaria.