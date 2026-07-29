Marathón debuta en la Copa Centroamericana 2026 visitando a Herediano en Costa Rica

Alajuela, Costa Rica.- Marathón regresa a la Copa Centroamericana tras su última participación en 2024 y, para no despedirse del torneo continental a las primeras de cambio, el equipo del Silvio Rudman deberá iniciar con el pie derecho en su visita al CS Herediano de Costa Rica, programado para este jueves 30 de julio en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El monstruo verde, que viene de perder las últimas dos finales de la Liga Nacional de Honduras contra los equipos capitalinos (Olimpia y Motagua), se clasificó a esta edición de la Copa Centroamericana al ser el club mejor posicionado en la tabla general del torneo anterior.

Dicha clasificación merecía un mercado de fichajes a la altura, con hasta cinco llegadas para reforzar todas las zonas del campo.