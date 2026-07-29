Marathón debuta en la Copa Centroamericana 2026 visitando a Herediano en Costa Rica

Alajuela, Costa Rica.- Marathón regresa a la Copa Centroamericana tras su última participación en 2024 y, para no despedirse del torneo continental a las primeras de cambio, el equipo del Silvio Rudman deberá iniciar con el pie derecho en su visita al CS Herediano de Costa Rica, programado para este jueves 30 de julio en el Estadio Alejandro Morera Soto.
El monstruo verde, que viene de perder las últimas dos finales de la Liga Nacional de Honduras contra los equipos capitalinos (Olimpia y Motagua), se clasificó a esta edición de la Copa Centroamericana al ser el club mejor posicionado en la tabla general del torneo anterior.
Dicha clasificación merecía un mercado de fichajes a la altura, con hasta cinco llegadas para reforzar todas las zonas del campo.
Jhonatan Paz en defensa, el colombiano Yairo Moreno en el mediocampo y tres atacantes: Yeison Mejía, Nayrobi Vargas y Alberth Elis, quien regresa al fútbol catracho tras su paso por el Marítimo de Portugal.
Pero enfrente estará CS Herediano, vigente campeón del fútbol costarricense, con tres de las últimas cinco ligas en sus vitrinas, además de vencer a Alajuelense (tricampeón de la Copa Centroamericana), en la Gran Final de la Supercopa del pasado 12 de julio por 1-0.
En la rueda de prensa previa al partido, José Giacone, entrenador de Herediano, expresó que: "Tenemos una buena planilla. Este grupo va a entregar todo para lograr el objetivo que tenemos, que es ganar la Copa".
Calendario de CD Marathón en la Copa Centroamericana 2026
- VISITANTE: CS Herediano vs CD Marathón este jueves 30 de julio (7:00 p.m.)
- VISITANTE: Antigua GFC vs CD Marathón el jueves 13 de agosto (8:00 p.m.)
- LOCAL: CD Marathón vs Alianza FC el miércoles 19 de agosto (7:00 p.m.)
- LOCAL: CD Marathón vs Real Estelí el miércoles 26 de agosto (6:30 p.m.)
Estos partidos podrán verse en vivo por Disney+ y los canales de ESPN en Honduras y Centroamérica. También puede seguirlos minuto a minuto en EL HERALDO.