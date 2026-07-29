UEFA y Concacaf fijan postura sobre la privatización del Mundial de la FIFA

A esto se suma el comunicado de Concacaf, que expresó su profunda preocupación sobre la información difundida: "Como líderes en el fútbol, somos los custodios del deporte. Colectivamente, la FIFA, las Confederaciones y cada Asociación Miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Confiamos en que todos dentro de la familia de la FIFA actuarán de la misma manera”.