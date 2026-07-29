UEFA y Concacaf fijan postura sobre la privatización del Mundial de la FIFA

Este martes 28 de julio, el medio The Times en Londres destapó el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de crear una empresa de 20,000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo con inversores privados.
El plan de Infantino pasa por formar una filial comercial, que se llamaría FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar competiciones como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.
Dicha filial trabajaría de la mano con J.P. Morgan (una de las empresas de servicios financieros más grandes y antiguas del mundo) y Thrive Eternal, fundada por Joshua Kushner, cuyo hermano, Jared Kushner, es yerno del presidente estadounidense Donald Trump.
La FIFA es actualmente una asociación sin ánimo de lucro con sede en Suiza, que agrupa a 211 federaciones nacionales en todo el mundo y serán estas las encargadas de aprobar o rechazar la iniciativa de Infantino.
Y es aquí donde aparece la UEFA con su rechazo al plan de Infantino para privatizar el Mundial. La confederación europera argumenta que el fútbol puede crecer "de la forma correcta", sin recurrir a este tipo de presiones económicas sobre las federaciones.
Además, UEFA aseguró que existe una oposición "significativa y creciente" al plan, encabezada en primera instancia por la ministra de Deportes en Francia, Marina Ferrari.
En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X bajo el nombre de: "El futbol no está a la venta", Ferrari califica el plan de Gianni Infantino como un "giro mayor" que plantea "gravísimos interrogantes" sobre la gobernanza y el futuro del fútbol mundial.
A esto se suma el comunicado de Concacaf, que expresó su profunda preocupación sobre la información difundida: "Como líderes en el fútbol, somos los custodios del deporte. Colectivamente, la FIFA, las Confederaciones y cada Asociación Miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Confiamos en que todos dentro de la familia de la FIFA actuarán de la misma manera”.
¿Antecedentes? En 2018, Infantino propuso una oferta de 25,000 millones de dólares a lo largo de 12 años con SoftBank de Japón para crear nuevas competiciones, incluyendo una Copa Mundial de Clubes masculina con más equipos. Sin embargo, ese proyecto jamás pasó por la fuerte resistencia de la UEFA, que vio amenazados sus principales activos: la Champions League y la Eurocopa.
¿Logrará Infantino sumar los votos necesarios para hacer realidad su plan o la oposición será mayor, tal y como sucedió en 2018?