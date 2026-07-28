Polémica arbitral, sorprende héroe de Olimpia y sufrimiento ante Mixco en Copa Centroamericana

Jugador sale de emergencia y señalan ayuda a Olimpia ante Mixco en Copa Centroamericana. Estas son las mejores postales que dejó el triunfo merengue 2-0.
Una buena cantidad de aficionados merengues llegaron a apoyar a su equipo en este compromiso internacional.
El técnico de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, siguió cada detalle desde uno de los palcos del estadio Nacional.
Esta hermosa chica disfrutó de una bebida refrescante y deslumbró con su belleza. ¡Qué lindos ojos!
Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido: 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 3. Clinton Bennett, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello, 14. Jack Jean-Baptiste, 18- Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 33. Michaell Chirinos, 31. Nicolás Dibble y 9. Jorge Benguché.
Así salió Mixco: 1. Kevin Moscoso, 3. Manuel Moreno, 6. Cristian Jiménez, 9. Lynner García, 10. Gabriel Arce, 17. Marlín Cuero, 22. Kennedy Rocha, 26. Christian Ojeda, 33. Jorge Sotomayor, 37. Allen Yanes y 99. Nicolás Martínez.
Richard Tejada, Alejandro Camarena, Wilson Bulron y Jonathan Leiton fueron los encargados de impartir justicia en este partido entre Olimpia y Mixco.
El lente de EL HERALDO captó la linda linda que embelleció el cielo de Tegucigalpa en pleno partido de Concacaf.
Olimpia se vio superior desde los primeros minutos del partido, tanto en ataque como en defensa.
El delantero Jorge Benguché fue uno de los más peligrosos para los leones en el primer tiempo.
"El toro" busco su gol hasta que el minuto 26 puso a ganar a su equipo y anotó el primer gol de los albos en Copa Centroamericana 2026.
Jorge Benguché definió de derecha por debajo para vencer al arquero Kevin Moscoso. Tremendo pase de Edwin Rodríguez desde el medio campo.
Los futbolistas melenudos lo celebraron con todo y se fueron a abrazar a Benguché tras poner el 1-0 ante los guatemaltecos.
Kennedy Rocha, exjugador de Real España, fue uno de los más peligrosos de los visitantes en ataque.
Mixco tuvo su jugada más clara minutos después del gol de Olimpia. Bombazo de Allen Yanes que pegó en el poste superior del marco de Olimpia.
El equipo de Guatemala se fue en desventaja de 0-1 al descanso en la ciudad de Tegucigalpa.
En la segunda mitad hubo polémica. Al minuto 59, un balón impactó en la mano de Edwin Lobo tras el cobro de un tiro libre desde un costado y el árbitro no sancionó penal.
Imagen clara del penal no sancionado al Mixco en el partido ante Olimpia.
Cuando mejor jugaba Mixco, cayó el segundo gol de Olimpia por medio de Edwin Rodríguez.
Rodríguez se metió como si nada al área de Mixco y con un remate por bajo venció a Kevin Moscoso para poner el 2-0 a favor de los locales.
Aunque Jorge Benguché uy Edwin Rodríguez anotaron los goles de Olimpia en el partido, Edrick Menjívar fue el héroe al sacar varios remates peligrosos y evitar que Mixco anotara.
Este jugador de Mixco tuvo que salir en camilla por una fuerte lesión que lo dejó fuera del partido.
Olimpia se pone en la cima del grupo C de la Copa Centroamericana tras este importante triunfo de local.