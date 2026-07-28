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Polémica arbitral, sorprende héroe de Olimpia y sufrimiento ante Mixco en Copa Centroamericana

Te mostramos las mejores postales que dejó el partido entre Olimpia y Mixco

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 20:18
Polémica arbitral, sorprende héroe de Olimpia y sufrimiento ante Mixco en Copa Centroamericana
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Jugador sale de emergencia y señalan ayuda a Olimpia ante Mixco en Copa Centroamericana. Estas son las mejores postales que dejó el triunfo merengue 2-0.

Fotos: David Romero y Estalin Irías / EL HERALDO.
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Una buena cantidad de aficionados merengues llegaron a apoyar a su equipo en este compromiso internacional.

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El técnico de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, siguió cada detalle desde uno de los palcos del estadio Nacional.

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Esta hermosa chica disfrutó de una bebida refrescante y deslumbró con su belleza. ¡Qué lindos ojos!
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Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido: 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 3. Clinton Bennett, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello, 14. Jack Jean-Baptiste, 18- Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 33. Michaell Chirinos, 31. Nicolás Dibble y 9. Jorge Benguché.
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Así salió Mixco: 1. Kevin Moscoso, 3. Manuel Moreno, 6. Cristian Jiménez, 9. Lynner García, 10. Gabriel Arce, 17. Marlín Cuero, 22. Kennedy Rocha, 26. Christian Ojeda, 33. Jorge Sotomayor, 37. Allen Yanes y 99. Nicolás Martínez.
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Richard Tejada, Alejandro Camarena, Wilson Bulron y Jonathan Leiton fueron los encargados de impartir justicia en este partido entre Olimpia y Mixco.

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El lente de EL HERALDO captó la linda linda que embelleció el cielo de Tegucigalpa en pleno partido de Concacaf.

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Olimpia se vio superior desde los primeros minutos del partido, tanto en ataque como en defensa.

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El delantero Jorge Benguché fue uno de los más peligrosos para los leones en el primer tiempo.
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"El toro" busco su gol hasta que el minuto 26 puso a ganar a su equipo y anotó el primer gol de los albos en Copa Centroamericana 2026.

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Jorge Benguché definió de derecha por debajo para vencer al arquero Kevin Moscoso. Tremendo pase de Edwin Rodríguez desde el medio campo.
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Los futbolistas melenudos lo celebraron con todo y se fueron a abrazar a Benguché tras poner el 1-0 ante los guatemaltecos.

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Kennedy Rocha, exjugador de Real España, fue uno de los más peligrosos de los visitantes en ataque.

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Mixco tuvo su jugada más clara minutos después del gol de Olimpia. Bombazo de Allen Yanes que pegó en el poste superior del marco de Olimpia.

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El equipo de Guatemala se fue en desventaja de 0-1 al descanso en la ciudad de Tegucigalpa.

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En la segunda mitad hubo polémica. Al minuto 59, un balón impactó en la mano de Edwin Lobo tras el cobro de un tiro libre desde un costado y el árbitro no sancionó penal.
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Imagen clara del penal no sancionado al Mixco en el partido ante Olimpia.

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Cuando mejor jugaba Mixco, cayó el segundo gol de Olimpia por medio de Edwin Rodríguez.

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Rodríguez se metió como si nada al área de Mixco y con un remate por bajo venció a Kevin Moscoso para poner el 2-0 a favor de los locales.
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Aunque Jorge Benguché uy Edwin Rodríguez anotaron los goles de Olimpia en el partido, Edrick Menjívar fue el héroe al sacar varios remates peligrosos y evitar que Mixco anotara.
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Este jugador de Mixco tuvo que salir en camilla por una fuerte lesión que lo dejó fuera del partido.

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Olimpia se pone en la cima del grupo C de la Copa Centroamericana tras este importante triunfo de local.

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