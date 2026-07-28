Quién es Neto Bran, presidente del club chapín que jugó ante Olimpia: ¿vino a Tegucigalpa?

Mixco, un equipo de Guatemala que enfrentó a Olimpia en la Copa Centroamericana, tiene un presidente bastante famoso en territorio chapín. ¿Quién es él y a qué se dedica? ¿Vino a Tegucigalpa?
Deportivo Mixco es un equipo del oeste de Guatemala, equipo pequeño que clasificó por primera vez a un torneo internacional y la noche de este 28 de julio visitó a Olimpia. Cayeron 2-0.
Mixco nunca ha sido campeón en la primera división de Guatemala, obtuvo su clasificación a la Copa Centroamericana por ubicación en la tabla general en su país.
Hicieron una gran presentación en el Nacional de Tegucigalpa ante Olimpia, institución que abrió la cuenta por intermedio de Jorge Benguché, pero al final del encuentro dejó dudas.
¿Quién es su presidente? Su nombre es Ernest Steve Bran Montenegro y es conocido en Guatemala como Neto Bran. Aparte de ser presidente del Deportivo Mixco también es político y comerciante.
Neto Bran es alcalde de la ciudad Mixco en Guatemala desde el 15 de enero de 2016, combina ser dirigente deportivo y alcalde de la ciudad.
Aparte se desempeñó como secretario general del partido político Todos entre 2020 y 2021.
Pero eso no es todo, Neto Bran anunció en junio pasado que buscará ser presidente de Guatemala: "Llevo meses de sentir el llamado en mi corazón", dijo.
"Vamos a estar participando para llegar a la presidencia del país. Llevo meses de sentir el llamado en mi corazón y sentir que Dios me ha dado la oportunidad de hacer grandes cosas en Mixco", añadió Neto Bran.
Neto Bran no estuvo en Tegucigalpa, pero puso a disposición varios buses para que la afición del equipo estuviera en el Estadio Nacional en su debut internacional ante Olimpia.