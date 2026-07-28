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Quién es Neto Bran, presidente del club chapín que jugó ante Olimpia: ¿vino a Tegucigalpa?

El presidente del Mixco, equipo que enfrentó a Olimpia, es uno de los hombres más famosos en Guatemala y no por el fútbol

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 18:57
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Mixco, un equipo de Guatemala que enfrentó a Olimpia en la Copa Centroamericana, tiene un presidente bastante famoso en territorio chapín. ¿Quién es él y a qué se dedica? ¿Vino a Tegucigalpa?

Fotos: Cortesía redes
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Deportivo Mixco es un equipo del oeste de Guatemala, equipo pequeño que clasificó por primera vez a un torneo internacional y la noche de este 28 de julio visitó a Olimpia. Cayeron 2-0.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
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Mixco nunca ha sido campeón en la primera división de Guatemala, obtuvo su clasificación a la Copa Centroamericana por ubicación en la tabla general en su país.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
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Hicieron una gran presentación en el Nacional de Tegucigalpa ante Olimpia, institución que abrió la cuenta por intermedio de Jorge Benguché, pero al final del encuentro dejó dudas.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
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¿Quién es su presidente? Su nombre es Ernest Steve Bran Montenegro y es conocido en Guatemala como Neto Bran. Aparte de ser presidente del Deportivo Mixco también es político y comerciante.

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Neto Bran es alcalde de la ciudad Mixco en Guatemala desde el 15 de enero de 2016, combina ser dirigente deportivo y alcalde de la ciudad.

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Aparte se desempeñó como secretario general del partido político Todos entre 2020 y 2021.

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Pero eso no es todo, Neto Bran anunció en junio pasado que buscará ser presidente de Guatemala: "Llevo meses de sentir el llamado en mi corazón", dijo.

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"Vamos a estar participando para llegar a la presidencia del país. Llevo meses de sentir el llamado en mi corazón y sentir que Dios me ha dado la oportunidad de hacer grandes cosas en Mixco", añadió Neto Bran.

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Neto Bran no estuvo en Tegucigalpa, pero puso a disposición varios buses para que la afición del equipo estuviera en el Estadio Nacional en su debut internacional ante Olimpia.

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