Supremo invita a partido de tiktokers a JOH y reacción de sus seguidores no se la esperaba

Supremo y la selección de creadores de contenido tendrá este fin de semana un partido ante los creadores de contenido de Perú. En un live hizo una invitación al expresidente Juan Orlando Hernández y la reacción de sus seguidores no se la esperaba.
Este sábado 1 de agosto, los tiktokers que lidera Supremo, jugarán en el Estadio Nacional de Tegucigalpa ante los tiktokers de Perú.
Supremo y los tiktokers de Honduras acaban de jugar un partido ante los creadores de contenido en Lima, Perú, perdiendo 3-2.
Esta vez le hizo una invitación al expresidente Juan Orlando Hernández, la invitación la hizo mediante live de TikTok, pero no se esperaba la reacción de sus seguidores.
"Juan Orlando Hernández, le hago una invitación formal para que sea el invitado especial. Espero que nos pongamos en comunicación y usted sea la invitación perfecta...", dijo en el live.
Sin embargo, los seguidores comenzaron a rechazar la invitación que le hizo a Hernández y tuvo que cortar el live aduciendo problemas técnicos. Sin embargo, cortó el live por el rechazo de la gente.
Hasta el momento el expresidente Juan Orlando Hernández no se ha pronunciado si estará o no en este partido de creadores de contenidos.
Juan Orlando Hernández regresó a Honduras el domingo 26 de julio tras haber permanecido poco más de 4 años en Estados Unidos tras su extradición en abril del 2022.
A su llegada, JOH dijo que no planea volver a la política y solo pretende recuperar el tiempo con su familia.
Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras desde el 2014 hasta el 2022, en su segundo mandato lo hizo mediante una reelección que muchos sectores la tildaron de ilegal.