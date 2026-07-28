  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana

Así se vive el ambiente previo al Olimpia vs Mixco en Copa Centroamericana de Concacaf

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 18:03
Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
1 de 20

Olimpia recibe este martes al Mixco de Guatemala. EL HERALDO te muestra las mejores postales del ambiente que se vive previo al partido de Copa Centroamericana.

Fotos: David Romero y Estalin Irías / EL HERALDO.
Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
2 de 20

La afición de Mixco no deja a su equipo e hicieron el viaje desde Guatemala hasta Tegucigalpa, Honduras.
Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
3 de 20

Más de 100 aficionados guatemaltecos llegaron a la capital de Honduras para apoyar a su equipo en Copa Centroamericana.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
4 de 20

Cabe destacar que es la primera vez que el Mixco participa en este tipo de torneos internacionales y lo hará ante el poderoso Olimpia.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
5 de 20

Así lucían las afueras del remodelado estadio Nacional Chelato Uclés a menos de dos horas del pitazo inicial.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
6 de 20

La Barra Ultra Fiel de Olimpia llegó desde tempranas horas al coloso capitalino para apoyar a su amado león.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
7 de 20

Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos y robaron muchos suspiros.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
8 de 20

Esta madre llegó acompañada de su pequeño hijo para apoyar al Supercampeón de Honduras.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
9 de 20

Los hermanos guatemaltecos disfrutaron de los ricos alimentos hondureños a las afueras del Nacional.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
10 de 20

Olimpia estará bien respaldado desde las gradas. Aficionados comienzan a llenar el Nacional para este duelo internacional.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
11 de 20

Como es de costumbre, la barra organizada del Olimpia llegó en su tradicional caminata.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
12 de 20

Banderas y fuegos artificiales le daban color a las calles de Tegucigalpa.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
13 de 20

La Ultra Fiel va a todos lados con su amado Olimpia y este martes no será la excepción en Copa Centroamericana.
Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
14 de 20

EL HERALDO captó la llegada de la barra Ultras Fiel a las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
15 de 20

Los instrumentos de percusión y canticos alusivos al Olimpia se escuchaban en la capital hondureña.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
16 de 20

La hinchada de Olimpia llegada confiada en poder sacar los tres puntos de local.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
17 de 20

Otras de las hermosas damas que robó suspiros en la previa del Olimpia vs Mixco.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
18 de 20

La periodista deportiva Shirle Calix captada en plena cobertura de este partido de Copa Centroamericana.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
19 de 20

Olimpia saldrá con su tradicional uniforme blanco para este compromiso internacional.

Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana
20 de 20

Así luce el engramillado del estadio Nacional Chelato Uclés, sede del juego.

Cargar más fotos