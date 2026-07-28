Olimpia vs Mixco: Lindas chicas, barra Ultra Fiel deslumbra y el ambiente en duelo de Copa Centroamericana

Olimpia recibe este martes al Mixco de Guatemala. EL HERALDO te muestra las mejores postales del ambiente que se vive previo al partido de Copa Centroamericana.
La afición de Mixco no deja a su equipo e hicieron el viaje desde Guatemala hasta Tegucigalpa, Honduras.
Más de 100 aficionados guatemaltecos llegaron a la capital de Honduras para apoyar a su equipo en Copa Centroamericana.
Cabe destacar que es la primera vez que el Mixco participa en este tipo de torneos internacionales y lo hará ante el poderoso Olimpia.
Así lucían las afueras del remodelado estadio Nacional Chelato Uclés a menos de dos horas del pitazo inicial.
La Barra Ultra Fiel de Olimpia llegó desde tempranas horas al coloso capitalino para apoyar a su amado león.
Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos y robaron muchos suspiros.
Esta madre llegó acompañada de su pequeño hijo para apoyar al Supercampeón de Honduras.
Los hermanos guatemaltecos disfrutaron de los ricos alimentos hondureños a las afueras del Nacional.
Olimpia estará bien respaldado desde las gradas. Aficionados comienzan a llenar el Nacional para este duelo internacional.
Como es de costumbre, la barra organizada del Olimpia llegó en su tradicional caminata.
Banderas y fuegos artificiales le daban color a las calles de Tegucigalpa.
La Ultra Fiel va a todos lados con su amado Olimpia y este martes no será la excepción en Copa Centroamericana.
EL HERALDO captó la llegada de la barra Ultras Fiel a las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
Los instrumentos de percusión y canticos alusivos al Olimpia se escuchaban en la capital hondureña.
La hinchada de Olimpia llegada confiada en poder sacar los tres puntos de local.
Otras de las hermosas damas que robó suspiros en la previa del Olimpia vs Mixco.
La periodista deportiva Shirle Calix captada en plena cobertura de este partido de Copa Centroamericana.
Olimpia saldrá con su tradicional uniforme blanco para este compromiso internacional.
Así luce el engramillado del estadio Nacional Chelato Uclés, sede del juego.