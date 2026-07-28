¿Cuándo regresa la UEFA Champions League y las principales ligas en Europa?

El balón nunca deja de rodar y estas son las fechas programadas para el regreso de las principales ligas europeas y la UEFA Champions League 2026-2027.
La Liga Española regresa el sábado 15 de agosto con el cruce entre Alavés y Getafe, jornada en la que Barcelona y Real Madrid no jugarán, reprogramando sus partidos para el 26 y 27 del mismo mes.
Seis días después, el viernes 21 de agosto, la Premier League se suma a la fiesta con el tradicional partido entre el campeón de la temporada anterior (Arsenal) contra uno de los clubes recién ascendidos (Coventry City).
Misma fecha (21 de agosto) en la que vuelve el fútbol francés con un interesante duelo entre Marsella y Racing de Estrasburgo en el Estadio Vélodrome.
Un día después, el sábado 22 de agosto, regresa la pasión de la Serie A con el cruce entre Inter de Milán y AC Monza, programado para las 10:30 de la mañana.
Una semana después, el viernes 28 de agosto, regresa la acción de la Bundesliga con el partido entre Bayern Múnich y Stuttgart.
Un día antes, el jueves 27 de agosto, se realizará el sorteo de la UEFA Champions League.
36 equipos jugarán contra ocho rivales, dos de cada bombo, en una fase de grupos que arrancará el martes 8 de septiembre.
La primera fase se alargará hasta enero del próximo año, los play-off se jugarán en febrero de 2027, octavos y cuartos de final entre marzo y abril, semifinales en mayo y la gran final programada para el sábado 5 de junio.
¿Cuáles son los equipos favoritos a ganar cada liga? ¿Y quién será capaz de acabar con el reinado del PSG en Europa?