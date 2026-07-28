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¿Cuándo regresa la UEFA Champions League y las principales ligas en Europa?

Los clubes más importantes de Europa afinan detalles para el esperado inicio de la Champions League y las principales ligas del viejo continente

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 12:51
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El balón nunca deja de rodar y estas son las fechas programadas para el regreso de las principales ligas europeas y la UEFA Champions League 2026-2027.

 Fotos: Cortesía redes sociales
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La Liga Española regresa el sábado 15 de agosto con el cruce entre Alavés y Getafe, jornada en la que Barcelona y Real Madrid no jugarán, reprogramando sus partidos para el 26 y 27 del mismo mes.

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Seis días después, el viernes 21 de agosto, la Premier League se suma a la fiesta con el tradicional partido entre el campeón de la temporada anterior (Arsenal) contra uno de los clubes recién ascendidos (Coventry City).

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Misma fecha (21 de agosto) en la que vuelve el fútbol francés con un interesante duelo entre Marsella y Racing de Estrasburgo en el Estadio Vélodrome.

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Un día después, el sábado 22 de agosto, regresa la pasión de la Serie A con el cruce entre Inter de Milán y AC Monza, programado para las 10:30 de la mañana.

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Una semana después, el viernes 28 de agosto, regresa la acción de la Bundesliga con el partido entre Bayern Múnich y Stuttgart.

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Un día antes, el jueves 27 de agosto, se realizará el sorteo de la UEFA Champions League.

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36 equipos jugarán contra ocho rivales, dos de cada bombo, en una fase de grupos que arrancará el martes 8 de septiembre.

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La primera fase se alargará hasta enero del próximo año, los play-off se jugarán en febrero de 2027, octavos y cuartos de final entre marzo y abril, semifinales en mayo y la gran final programada para el sábado 5 de junio.

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¿Cuáles son los equipos favoritos a ganar cada liga? ¿Y quién será capaz de acabar con el reinado del PSG en Europa?

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