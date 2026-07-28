Partido de tiktokers obligaría a Olimpia a cambiar de fecha o estadio su debut en Liga Nacional

Se desata la polémica por quién usará el estadio Nacional de Tegucigalpa este fin de semana. Olimpia y Selección de Tiktokers lo pelean.
Este fin de semana comienza oficialmente el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
La nueva temporada marcará un hecho histórico, ya que por primera vez la máxima categoría contará con la participación de 12 equipos.
El aumento de clubes se concretó tras la incorporación del Independiente de Siguatepeque, que obtuvo su lugar mediante una votación en Asamblea de Liga Nacional.
Hace más de una semana, la Liga Nacional dio a conocer el calendario oficial de la jornada inaugural del campeonato.
El partido entre Platense y Real España será el encargado de abrir el telón del certamen en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Para el sábado están programados los encuentros entre Génesis PN y CD Choloma, a las 3:30 de la tarde, y Olimpia frente a Lobos UPNFM, a las 7:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Sin embargo, el compromiso del conjunto albo podría verse afectado por un inesperado conflicto de programación.
Desde hace varios meses, el creador de contenido Supremo anunció que la Selección de Tiktokers de Honduras disputaría el partido de vuelta frente a la Selección de Creadores de Contenido de Perú el 1 de agosto en el estadio Nacional.
El pasado fin de semana ambos equipos se enfrentaron en territorio peruano, donde los hondureños cayeron por marcador de 3-2.
Supremo también ha manifestado públicamente que mantiene acuerdos con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y con el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.
De mantenerse esa planificación, Olimpia tendría que buscar una sede alterna o reprogramar su encuentro correspondiente a la primera jornada.
La Selección de Tiktokers de Honduras ha recibido respaldo del Gobierno, incluyendo apoyo económico para cubrir parte de los boletos aéreos del viaje realizado a Perú.
La coincidencia de ambos eventos ha generado incertidumbre a pocos días del inicio del campeonato nacional.
Ahora corresponde a las autoridades competentes definir cuál de los dos eventos tendrá prioridad en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Hasta el momento, ni Olimpia ni la Liga Nacional han emitido un comunicado oficial para aclarar cómo se resolverá esta situación.