Fichajes Europa: Vinícius toma decisión, Olisé define su futuro y Barcelona saca su plan b

El Real Madrid y Barcelona no han cerrado la chequera y siguen moviendo sus piezas para roforzas su plantilla, el que sorprendio´a todos fue el Liverpool y Bayern Múnich
El Chelsea busca a Jordan Henderson y Dani Welbeck, ambos de 36 años. Según informa Fabrizio Romano, los dos futbolistas ya dieron el visto bueno a las condiciones pactadas con la directiva que encabeza Xabi Alonso.
Santiago Castro es el primer refuerzo estival de la Roma tras cerrar un acuerdo con el Bolonia superior a los 35 millones de euros. Fabrizio Romano señala que su fichaje será oficial este martes, lo que desató una calurosa bienvenida de la afición.
El Barcelona sigue muy de cerca a Eli Junior Kroupi, joven atacante de 20 años que milita en el Bournemouth. No obstante, The Athletic reporta que la directiva del conjunto inglés descarta tajantemente vender al delantero en el presente mercado.
Zinedine Zidane asume oficialmente la dirección técnica de la selección de Francia en relevo de Didier Deschamps. El estratega galo tendrá la misión de mantener al equipo en la élite mundial y definir el nuevo rol de Kylian Mbappé en el esquema.
El Aston Villa insiste en contratar a Nicolas Jackson, pero Fabrizio Romano aclara que una cesión es legalmente imposible. La Premier League prohíbe préstamos múltiples entre los mismos clubes y ambos equipos agotaron ese cupo con el traspaso de Garnacho.
La directiva del Fenerbahçe pactó una reunión con los representantes del AC Milan para presentar una oferta formal por Rafa Leão. De acuerdo con Fabrizio Romano, el club turco busca una compra definitiva, ya que los italianos no aceptarán un préstamo.
El guardameta danés, Filip Jörgensen, del Chelsea está a un paso de concretar su salida para incorporarse al Estrasburgo francés. Según reporta Footmercato, la negociación se encuentra en su fase final y solo faltan pequeños detalles para oficializar el traspaso.
Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Múnich, frenó de forma drástica los rumores que colocaban a Michael Olise fuera del equipo. Según Fabrizio Romano, el directivo confirmó que el extremo francés continuará en el club la próxima temporada.
Luis Díaz rechazó una propuesta para emigrar a la liga de Arabia Saudita y reafirmó su deseo de permanecer en Alemania. Sky Sports detalla que ni el atacante colombiano ni la directiva del Bayern Múnich consideran viable una venta este verano.
Roberto Mancini es el nuevo seleccionado de Italia luego de la polémica que hubo con Paolo Maldini y Andrea Pirlo.
Joško Gvardiol extendió su contrato con el Manchester City hasta 2031, frenando las especulaciones sobre su posible llegada al Real Madrid. De acuerdo con The Athletic, el defensor croata asegura así su permanencia a largo plazo con el club inglés.
El Hamburgo negocia con el Arsenal la compra definitiva del mediocampista portugués Fábio Vieira. Según informa Teamtalk, aunque el jugador ya acordó sus condiciones personales, el precio fijado en 18 millones de euros detiene el cierre del trato.
El Leeds United avanza en las negociaciones para contratar al guardameta británico James Trafford del Manchester City en este mercado. De concretarse el traspaso, Sky Sports señala que el arquero se convertiría en el cuarto más costoso en la historia de la Premier League.
El Fulham negocia la llegada de Gonzalo García y Chema Andrés, promesas formadas en la cantera del Real Madrid. Teamtalk indica que Álvaro Arbeloa solicitó ambos fichajes, aunque la operación es compleja por la alta competencia de otros clubes.
Bradley Barcola prioriza su llegada al Liverpool tras evaluar una eventual salida del PSG durante esta ventana de pases. Diversos medios señalan que, aunque la oferta económica aún es lejana, los ingleses buscan un referente tras la marcha de Mohamed Salah.
El Manchester United se puso en contacto con los agentes del extremo portugués, Francisco Conceição, de la Juventus para explorar su fichaje. Según revela el periodista Ekrem Konur, el atacante llama la atención tras registrar 11 goles y 11 asistencias en sus dos años en Italia.
Ibrahim Sangaré firmó un nuevo acuerdo contractual para extender su vínculo con el Nottingham Forest tres temporadas más. El mediocampista marfileño, por quien pagaron 35 millones de euros en 2023, continuará ligado al conjunto inglés hasta 2029.
El guardameta alemán Stefan Ortega alcanzó un acuerdo verbal para unirse al fútbol griego con un contrato válido hasta 2028. Según Florian Plettenberg, el portero llegará con la carta de libertad tras jugar sus últimos meses en el Nottingham Forest.
Konrad de la Fuente dejará las filas del Lausanne para cerrar su regreso al fútbol español como nuevo jugador del Sporting de Gijón. El canterano azulgrana concretó su traspaso tras registrar tres goles y una asistencia en la división de plata.
Vinicius Junior confirmó su continuidad en el Real Madrid para la próxima temporada y trabaja en sellar su renovación. Sky Sports señala que la directiva confía en llegar a un acuerdo antes de que el brasileño reporte con José Mourinho.
Takehiro Tomiyasu se encuentra entrenando a prueba con el Crystal Palace para disputar los trabajos de pretemporada. Según The Athletic, el defensor japonés busca definir su futuro profesional como agente libre tras finalizar su contrato con el Ajax.