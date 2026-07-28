Fue campeón mundial Sub-17 con México, ahora luce irreconocible en USA tras subir de peso

El fútbol te presenta muchas historias y varias de ellas de jóvenes futbolistas que pintaban para más y su actualidad es distinta a lo que proyectaban, así sucedió con un mexicano que fue Balón de Oro en un Mundial Sub-17 y ahora luce irreconocible.
En el 2011 la Selección de México fue campeón del Mundial de la categoría disputado en su país, final que le ganaron a Uruguay y los tres mejores jugadores de esa Copa del Mundo fueron mexicanos.
Hubo un caso en especial y es el de un muchacho llamado Julio Gómez, Balón de Oro en ese Mundial y que ahora luce irreconocible en Estados Unidos.
Julio Gómez (derecha) se llevó el premio al mejor jugador del Mundial Sub-17 del 2011 disputado en territorio azteca, en los últimos días fue visto en Estados Unidos con un tremendo cambio físico.
Gómez tuvo la oportunidad de debutar en Liga MX con Pachuca, pero después deambuló por varios clubes del ascenso mexicano hasta retirarse de manera profesional.
Durante la famosa "talacha" en Estados Unidos, así fue visto el exjugador y campeón del mundo Sub-17. Gómez ha subido considerablemente de peso.
Julio Gómez no tuvo la oportunidad de seguir jugando de manera profesional y optó por irse a Estados Unidos donde ha realizado diversos trabajos de construcción.
En la "talacha" ahora es entrenador y su pasado como jugador profesional es algo que solo queda en sus recuerdos. Gómez pintaba para ser un gran futbolista azteca.
Radicado en Estados Unidos, 'La Momia' vive una nueva etapa dentro del balompié al desempeñarse como director técnico del Jalpilla FC. Esta foto es de hace algunos años donde no había subido de peso.
Parte de las historias que ha compartido en sus redes el exjugador, ahora con presente con Estados Unidos.