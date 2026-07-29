"Me tocaron un nervio": Galilea Montijo responde a las críticas por su rostro

Galilea Montijo decidió abordar de frente las críticas que ha recibido en redes sociales por los cambios notados en su rostro. Lo hizo durante una emisión del programa "Hoy", en un segmento donde primero se habló de las opiniones que enfrenta la actriz Claudia Álvarez por su figura, tema que llevó a la conductora tapatía a reflexionar sobre la exigencia constante que enfrentan quienes están frente a las cámaras.
"Te volverías loco en esta vida tratando de caerle bien a todo el mundo, tratando de complacer a todo el mundo, de gustarle a todo el mundo. Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda; nunca eres demasiado bonita... No le das gusto a absolutamente nadie", expresó Montijo ante sus compañeros de conducción.
La presentadora reconoció que ella misma ha vivido en carne propia ese tipo de juicios, sobre todo en los últimos meses, cuando su apariencia se convirtió en tema recurrente de comentarios y burlas tras notarse cierta rigidez al hablar y sonreír.
"Me ha pasado a mí últimamente, que veo cada crítico de mi cara como si estuvieran conmigo, sin saber lo que realmente pasó", compartió.
Fue en ese momento cuando la conductora adelantó que prepara un episodio especial de su pódcast, en el que estará acompañada por la doctora que la atiende, para explicar con detalle la causa real detrás de los cambios en su expresión facial. Según sus palabras, la situación no se limita a un procedimiento estético convencional.
"Voy a hacer un pódcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético", detalló.
"Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante", agregó.
Montijo aprovechó también para cuestionar a quienes han opinado públicamente sobre su caso sin tener información médica de por medio, incluyendo a algunos cirujanos que se han pronunciado en redes sociales.
"La gente habla sin conocimiento. Y lo peor es que también lo hacen cirujanos. Yo digo, ¿dónde está la ética? Si ves a uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti", señaló con firmeza.
Andrea Legarreta, su compañera en el matutino, respaldó de inmediato el comentario y coincidió en que ese tipo de actitudes podría repetirse con cualquier paciente que confíe en un especialista.
La conversación derivó después hacia una reflexión sobre la sororidad entre mujeres, un punto que a Montijo también le preocupa cuando se trata de comentarios sobre el cuerpo o el aspecto físico de otras figuras públicas.
"Yo decía, ¿dónde está la sororidad? No es que la pida, pero me preguntaba dónde quedó esa parte en la que las mujeres ya no hablan del cuerpo de otras mujeres", comentó.