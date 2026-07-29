"Me tocaron un nervio": Galilea Montijo responde a las críticas por su rostro

Galilea Montijo decidió abordar de frente las críticas que ha recibido en redes sociales por los cambios notados en su rostro. Lo hizo durante una emisión del programa "Hoy", en un segmento donde primero se habló de las opiniones que enfrenta la actriz Claudia Álvarez por su figura, tema que llevó a la conductora tapatía a reflexionar sobre la exigencia constante que enfrentan quienes están frente a las cámaras.