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Karely Ruiz sufre violento asalto en su casa; la amenazaron con raptarla

La madrugada del miércoles terminó en pánico para Karely Ruiz, cuando sujetos encapuchados entraron a su domicilio en Nuevo León y amenazaron con secuestrarla

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 11:11
Karely Ruiz sufre violento asalto en su casa; la amenazaron con raptarla
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La creadora de contenido Karely Ruiz y su pareja, el productor colombiano Jhon Echeverry, vivieron momentos de terror la madrugada de este miércoles, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados entró por la fuerza a su domicilio en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

 Foto: Instagram | @karelyruiz
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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 3:45 de la mañana en una vivienda situada entre las calles Sierra de Segura y Sierra de Altamira, en la colonia Las Puentes.

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Los agresores, al menos siete según las autoridades, habrían roto una ventana para acceder al inmueble mientras la familia dormía.

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Durante el forcejeo que se registró al interior de la casa, Echeverry recibió golpes en la cabeza cuando intentó frenar a los sujetos. Paramédicos lo atendieron en el lugar.

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Ruiz no presentó lesiones físicas, aunque, según distintos medios locales, sufrió una crisis nerviosa por lo ocurrido.

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Los responsables sustrajeron más de 20,000 pesos en efectivo, además de joyería y aparatos electrodomésticos.

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En algún momento del asalto, los atacantes amenazaron con llevarse a la influencer si la familia no entregaba más objetos de valor, versión que circuló ampliamente en las horas posteriores al hecho.

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La llegada de elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza obligó a los agresores a huir del lugar antes de consumar cualquier privación de la libertad.

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El alboroto generado por disparos y gritos alteró también a los vecinos de la zona; una ambulancia acudió para atender a algunas personas que presentaron crisis nerviosa tras escuchar las detonaciones.

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La Secretaría de Seguridad Pública local confirmó que investiga un robo con violencia ocurrido en la colonia Las Puentes y señaló que trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer los hechos.

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La dependencia estatal abrió una carpeta de investigación con el fin de determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.

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Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había confirmado de manera oficial que el asalto haya tenido como propósito secuestrar a Ruiz; esa línea permanece abierta dentro de las indagatorias. Tampoco se reportan personas detenidas relacionadas con el caso.

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