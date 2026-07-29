Karely Ruiz sufre violento asalto en su casa; la amenazaron con raptarla

La creadora de contenido Karely Ruiz y su pareja, el productor colombiano Jhon Echeverry, vivieron momentos de terror la madrugada de este miércoles, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados entró por la fuerza a su domicilio en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 3:45 de la mañana en una vivienda situada entre las calles Sierra de Segura y Sierra de Altamira, en la colonia Las Puentes.
Los agresores, al menos siete según las autoridades, habrían roto una ventana para acceder al inmueble mientras la familia dormía.
Durante el forcejeo que se registró al interior de la casa, Echeverry recibió golpes en la cabeza cuando intentó frenar a los sujetos. Paramédicos lo atendieron en el lugar.
Ruiz no presentó lesiones físicas, aunque, según distintos medios locales, sufrió una crisis nerviosa por lo ocurrido.
Los responsables sustrajeron más de 20,000 pesos en efectivo, además de joyería y aparatos electrodomésticos.
En algún momento del asalto, los atacantes amenazaron con llevarse a la influencer si la familia no entregaba más objetos de valor, versión que circuló ampliamente en las horas posteriores al hecho.
La llegada de elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza obligó a los agresores a huir del lugar antes de consumar cualquier privación de la libertad.
El alboroto generado por disparos y gritos alteró también a los vecinos de la zona; una ambulancia acudió para atender a algunas personas que presentaron crisis nerviosa tras escuchar las detonaciones.
La Secretaría de Seguridad Pública local confirmó que investiga un robo con violencia ocurrido en la colonia Las Puentes y señaló que trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer los hechos.
La dependencia estatal abrió una carpeta de investigación con el fin de determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había confirmado de manera oficial que el asalto haya tenido como propósito secuestrar a Ruiz; esa línea permanece abierta dentro de las indagatorias. Tampoco se reportan personas detenidas relacionadas con el caso.