¿Por qué BTS no presentará su álbum "Arirang" a los Grammy?

"Hemos decidido no presentar nuestra música para ser considerada a los Grammy este año. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma. Agradecemos a ARMY -comunidad de seguidores del grupo- y a todos los que siempre nos han apoyado", han señalado los integrantes del grupo en un comunicado.