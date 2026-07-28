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Macaulay Culkin negocia con Disney su regreso a "Mi pobre angelito"

Ejecutivos de Disney estarían "fascinados" con la propuesta de Culkin para revivir la saga navideña más taquillera de los años noventa

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 13:32
Macaulay Culkin negocia con Disney su regreso a Mi pobre angelito
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Macaulay Culkim sostuvo un encuentro con altos ejecutivos de Disney en los estudios de Burbank, California, para presentar una idea propia con la que busca revivir "Mi pobre angelito", la franquicia navideña que lo convirtió en una estrella infantil hace más de tres décadas.

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Matt Belloni, periodista de Puck News, contó que recibió el dato de un avistamiento del actor en los terrenos de Disney y que, tras indagar más, confirmó que existe un acercamiento formal entre ambas partes.

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"Macaulay Culkin tiene a todos detrás de él como nunca antes", dijo el periodista en su programa, describiendo el interés del estudio por concretar el regreso del actor a la saga.

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De acuerdo con Belloni, Disney le habría ofrecido a Culkin la posibilidad de desarrollar otro proyecto de su elección, uno que el actor considera un proyecto personal, a cambio de que acepte protagonizar una nueva cinta de "Mi pobre angelito".

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"Tienen una buena idea", explicó el periodista.

 Foto: Cortesía | 20th Century Fox
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TMZ confirmó de manera independiente el reporte de Belloni y añadió que la reunión con los directivos de Disney ya tuvo lugar en las oficinas del estudio.

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Aunque ni Culkin ni Disney han detallado públicamente el argumento, existen pistas sobre hacia dónde apuntaría la historia. El propio actor adelantó parte de su idea durante su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, realizada el año pasado con motivo del aniversario 35 de la primera película.

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En esa presentación, Culkin describió a un Kevin McCallister ya adulto, viudo o divorciado, absorto en su trabajo y distante de su propio hijo.

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"Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el niño empieza a molestarse conmigo, y entonces me quedo afuera. Mi hijo no me deja entrar. Y es él quien me pone las trampas ahora. La casa es una especie de metáfora de nuestra relación", relató el actor.

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La propuesta invierte los papeles del filme original de 1990 el adulto queda fuera de casa mientras el niño, ahora resentido, se convierte en quien defiende la propiedad con las trampas que hicieron famosa a la saga.

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El posible regreso de Culkin no ocurre en el vacío. El actor ya colaboró recientemente con el estudio en Zootopia 2, donde puso voz al personaje animado Cattrick Lynxley, uno de los villanos de la cinta, que recaudó 1,870 millones de dólares en todo el mundo.

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Ese resultado, sumado a su condición de rostro histórico de la franquicia navideña, reforzaría el interés de Disney en cerrar un acuerdo con él.

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