Kunno habla sobre la boda eclesiástica de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Kunno insistió en que la diferencia de trayectoria entre ambos hace innecesario mantener la controversia. "Lo impresionante es que, con tantos años de carrera, aún siga diciendo que con un chamaco que no es nadie, pues ahí se está peleando", dijo, y agregó que no ha recibido ninguna notificación legal por parte de la actriz. "A mí nadie me ha notificado nada ni me van a notificar. Yo me remonto a los hechos y ahí están las cosas. Nadie me ha notificado nada, la señora ha inventado todo. Al menos a mí no me ha llegado absolutamente nada, yo no he firmado nada, no estoy preocupado", puntualizó.