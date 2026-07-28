Kunno habla sobre la boda eclesiástica de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Kunno volvió a quedar en el centro de las preguntas sobre la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ante un grupo de reporteros que lo abordó en un evento reciente, el influencer fue cuestionado de forma directa si ya sabía cuándo se realizaría la ceremonia.
Su respuesta, breve y entre risas, fue "ya estamos en eso", una frase que dejó más preguntas que certezas sobre la fecha del enlace religioso.
Kunno también se refirió al aniversario de la pareja, que según dijo celebraron recientemente de manera íntima.
"Por el aniversario estuvieron celebrando muy a gusto", comentó, sin extenderse en más detalles sobre la festividad.
La ceremonia religiosa entre el intérprete de "Adiós amor" y la hija de Pepe Aguilar se ha mencionado en distintas ocasiones a lo largo del año, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una fecha definitiva.
Las declaraciones de Kunno, lejos de despejar la duda, mantienen viva la expectativa entre los seguidores de la pareja, que desde hace meses especulan sobre un festejo más grande tras la boda civil que ambos celebraron en julio de 2024.
Durante el mismo encuentro con la prensa, Kunno fue cuestionado sobre su enfrentamiento con Laura Zapata, surgido durante su paso por "La Casa de los Famosos" en Telemundo.
El influencer aseguró que ya no tiene ningún vínculo contractual con el programa y restó importancia a los comentarios legales que la actriz habría mencionado en su contra.
"A mí ya no me pagan por estar hablando de esa señora. El reality a mí me lo facturaron literal el 11 de julio que acabó el programa. Por eso le eché al abogado, fue una pullita. Ni siquiera he firmado nada, fue un chiste para que la señora peleara sola", explicó.
Kunno insistió en que la diferencia de trayectoria entre ambos hace innecesario mantener la controversia. "Lo impresionante es que, con tantos años de carrera, aún siga diciendo que con un chamaco que no es nadie, pues ahí se está peleando", dijo, y agregó que no ha recibido ninguna notificación legal por parte de la actriz. "A mí nadie me ha notificado nada ni me van a notificar. Yo me remonto a los hechos y ahí están las cosas. Nadie me ha notificado nada, la señora ha inventado todo. Al menos a mí no me ha llegado absolutamente nada, yo no he firmado nada, no estoy preocupado", puntualizó.