“Una porquería”: La polémica confesión de Tom Holland sobre algunas de sus películas

Tom Holland reconoció que hay proyectos de su carrera que, lejos de recomendar, evitaría que cualquiera viera. La confesión llegó durante una charla desenfadada en el podcast británico The Dish, conducido por Nick Grimshaw y Angela Hartnett, donde el actor habló sin filtros sobre lo que significa hacer prensa cuando el material no lo convence del todo.
Holland explicó que promocionar una cinta de la que se siente orgulloso resulta sencillo, porque no tiene que fingir entusiasmo frente a los micrófonos.
“Cuando te preguntan por qué la gente debería ir a verla, no le estás mintiendo a nadie. De verdad sientes que la gente debería ir a verla”, dijo.
El tono cambió cuando el actor recordó experiencias pasadas frente a la prensa, con proyectos que no le generaban la misma convicción. “He tenido experiencias en las que la gente te pregunta ‘por qué debería ver esta película’ y en el fondo piensas ‘no deberías, porque es una mierda (porquería)’”, soltó entre carcajadas, sin mencionar títulos concretos.
El actor de 30 años atraviesa un momento particular en su carrera, con dos estrenos casi simultáneos que sí lo entusiasman por completo.
The Odyssey, la épica dirigida por Christopher Nolan basada en el poema homérico, ya superó los 640 millones de dólares en recaudación global durante su segunda semana en cartelera.
Junto a esa cinta llega Spider-Man Brand New Day, su cuarta aventura en solitario como el superhéroe dentro del universo Marvel, que se estrena el 31 de julio.
Sobre este momento, Holland lo describió con una imagen deportiva. “Ha sido de verdad como una vuelta de honor, la verdad”, comentó. “Lo he disfrutado muchísimo, estoy muy orgulloso de las dos películas”.
El actor también aprovechó la entrevista para reconocer el aprendizaje que le dejó compartir la gira de prensa de The Odyssey junto a Anne Hathaway, su compañera de reparto. “He tenido el placer de sentarme con Anne Hathaway estos últimos tres días haciendo prensa con ella”, expresó.
“Para mí ha sido una experiencia de aprendizaje enorme. Es una auténtica profesional”, agregó.
Además de estos dos estrenos, Holland adelantó en una aparición reciente en Good Morning America que su próximo proyecto será una biopic sobre Fred Astaire, dirigida por Paul King, responsable de Paddington y Wonka.
El actor confirmó que asumirá personalmente todas las secuencias de baile que exige el papel del legendario bailarín y actor de la época dorada de Hollywood.