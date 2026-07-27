“Acabaré con tu carrera”: Los escalofriantes chats entre D4vd y Celeste Rivas antes del crimen

La tensión se agravó el 22 de abril, la víspera del homicidio. Los mensajes mostrados en corte revelan a una adolescente celosa por la cercanía del cantante con otra mujer, a quien, según los fiscales, él había hecho creer que tenían un futuro juntos. "Que en verdad digas que terminarías tu amistad solo por seguir siendo amigos de ella, por encima de mí, es perturbador y repugnante para mí en un nivel más profundo, David", le escribió Celeste esa noche. En medio de esa discusión, furiosa, también le advirtió que le contaría mentiras sobre él a su padre y remató diciéndole "acabaré con tu carrera y tu vida".