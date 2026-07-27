“Acabaré con tu carrera”: Los escalofriantes chats entre D4vd y Celeste Rivas antes del crimen

Una jueza de Los Ángeles ordenó llevar a juicio al cantante D4vd por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyos últimos mensajes quedaron expuestos en la audiencia preliminar.
La noche del 23 de abril de 2025, Rivas Hernández subió a un Uber que el cantante D4vd le había pedido para llevarla desde su casa en Lake Elsinore hasta la vivienda del músico.
A las 10:01, ya cerca del destino, Celeste escribió lo que sería su último mensaje, "girly pop, ya casi llego, abre la puerta si estás en casa". D4vd contestó "entendido", y minutos después añadió "portón abierto, puerta sin seguro". Rivas nunca volvió a escribir. Según la fiscalía, murió entre las 10:10 y las 10:31 de esa noche, dos días antes de que saliera el álbum debut del cantante.
A partir de ahí su teléfono quedó en silencio de manera permanente, mientras D4vd empezaba a enviarle mensajes preguntando dónde estaba, "bro", a las 11:37, y ya pasada la medianoche, "dónde estás, por favor".
Ese relato, minuto a minuto, fue el que expuso el detective Corey Farrell, de la policía de Los Ángeles, durante la quinta jornada de la audiencia preliminar contra David Anthony Burke, nombre real del intérprete conocido como D4vd, hoy de 21 años y acusado de asesinato y otros delitos por la muerte de la joven.
Los mensajes no comenzaron como una relación entre dos adultos. Los fiscales sostienen que ambos empezaron a comunicarse el 8 de agosto de 2022, cuando Rivas tenía 11 años, y que el vínculo sexual arrancó en noviembre de 2023, cuando ella tenía 13 y él 18.
Meses después, la adolescente quedó embarazada. En enero de 2024, D4vd le escribió "perdón otra vez, bebé, nunca quise hacerte pasar por esto". Ella respondió, "está bien, ninguno de los dos podía hacerse cargo". Cuando él le preguntó "cuándo lo vas a hacer", refiriéndose al aborto, ella contestó, "en dos días".
Para marzo de 2025, un mes antes del crimen, el tono entre ambos ya era otro. Celeste le dejó claro que quería alejarse. "No quiero tener nada que ver contigo en persona nunca más", le escribió. Cuando D4vd respondió que le parecía terrible que ella pusiera límites, la joven fue tajante, "no es solo eso, D, es mucho más que eso".
La tensión se agravó el 22 de abril, la víspera del homicidio. Los mensajes mostrados en corte revelan a una adolescente celosa por la cercanía del cantante con otra mujer, a quien, según los fiscales, él había hecho creer que tenían un futuro juntos. "Que en verdad digas que terminarías tu amistad solo por seguir siendo amigos de ella, por encima de mí, es perturbador y repugnante para mí en un nivel más profundo, David", le escribió Celeste esa noche. En medio de esa discusión, furiosa, también le advirtió que le contaría mentiras sobre él a su padre y remató diciéndole "acabaré con tu carrera y tu vida".
Un escrito de la fiscalía, difundido por Courthouse News Service, sostiene que D4vd, "sabiendo que tenía que silenciarla antes de que arruinara su carrera musical como ella había amenazado", la apuñaló poco después de que entrara a su casa esa noche. Según el reporte de la oficina forense del condado de Los Ángeles, la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes en el tórax y el abdomen, incluida una lesión en el hígado.
Los fiscales alegan que Burke desmembró el cuerpo en el garaje de su vivienda, en la zona de Hollywood Hills; un analista policial declaró que muestras de sangre halladas en ese lugar coincidían con el ADN de la adolescente. Su cuerpo apareció casi cinco meses después, envuelto en bolsas dentro del cofre delantero de un Tesla registrado a nombre del cantante. En el teléfono del músico, agregó Farrell, se encontraron más de 40 imágenes de abuso sexual infantil relacionadas con la menor, además de fotografías de ambos en actos sexuales, material tan explícito que hizo llorar a la madre de la víctima y llevó a ambos padres a retirarse de la sala durante una jornada previa de la audiencia.
Al cierre de la quinta jornada, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Charlaine Olmedo, determinó que la evidencia presentada por la fiscalía ofrece causa probable para llevar a Burke a juicio por asesinato, abuso sexual continuo contra una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. "El pueblo ha cumplido con su carga en todos los cargos", declaró la jueza, quien ordenó que el músico permanezca detenido sin derecho a fianza. Burke se declaró no culpable de todos los cargos.