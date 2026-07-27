¿Juntos otra vez? Eugenio Derbez rompe el silencio sobre Aislinn y Mauricio Ochmann

Eugenio Derbez decidió pronunciarse sobre las especulaciones que rodean a su hija Aislinn Derbez y a su exyerno Mauricio Ochmann, luego de que ambos protagonizaran juntos la película "Hasta el fin del mundo" y de que la rueda promocional reavivara las versiones sobre un posible regreso amoroso entre la expareja.
El actor y comediante compartió un video en sus redes sociales en el que, entre bromas, admitió que ya estaba harto de recibir la misma pregunta una y otra vez.
"Oigan, me han estado pregunte y pregunte que qué opino de la situación entre mi hija Aislinn y Mauricio Ochmann. Yo ya dije que es algo que no me corresponde, pero me siguen pregunte y pregunte. Así es que, bueno, les voy a dar mi opinión", expresó antes de mostrar un fragmento del tráiler de la cinta.
Con ese material como respaldo, Derbez lanzó su veredicto particular: "Ahí está. Más claro ni el agua. Claro que están juntos, se ve claramente. Ya chequé y no es IA o AI. No es, no es. Sí, están juntos; se ve que se están viendo, se están hablando, cosas, ¿no? Se ve claro. Después terminó la filmación y ya cada quien se fue para su casa. Uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro. Pero ya chequé, sí están juntos".
El comentario, lejos de confirmar un romance real, apuntaba a algo mucho más literal.
Lo único que el actor terminó certificando es que su hija y Ochmann compartieron pantalla durante el rodaje, sin que eso implique una reconciliación fuera de la ficción. Fiel a su estilo, Derbez evitó pronunciarse sobre la vida privada de la expareja una vez que las cámaras dejan de grabar.
Derbez y Ochmann iniciaron su relación en 2014, se casaron en 2016 y en 2018 nació su hija, Kailani.
Su divorcio se anunció en marzo de 2020, aunque desde entonces han mantenido un vínculo cercano centrado en la crianza compartida.
Esa cercanía, sumada a los años que llevan sin coincidir profesionalmente, alimentó buena parte de la expectativa alrededor del estreno de "Hasta el fin del mundo", proyecto que ambos habían planeado desde que aún eran pareja y cuyo lanzamiento se retrasó en varias ocasiones.
Durante la promoción de la película, tanto Aislinn como Mauricio ofrecieron declaraciones que, sin confirmar nada, tampoco cerraron la puerta a las especulaciones.
Ochmann llegó a decir en una entrevista que "de alguna manera seguimos juntos, seguimos siendo equipo, somos familia", mientras que Derbez respondió con una frase igual de abierta a interpretaciones: "Nunca digas nunca. Hemos visto el lado oscuro de cada quien. Y aún así siempre regresamos al amor".
Ninguno de los tres ha ofrecido, hasta el momento, una confirmación directa sobre el estado sentimental de la expareja. Lo que sí queda claro, a juzgar por el tono con el que el comediante abordó el tema, es que prefiere mantenerse al margen de un asunto que considera exclusivo de su hija.