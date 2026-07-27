¿Juntos otra vez? Eugenio Derbez rompe el silencio sobre Aislinn y Mauricio Ochmann

Con ese material como respaldo, Derbez lanzó su veredicto particular: "Ahí está. Más claro ni el agua. Claro que están juntos, se ve claramente. Ya chequé y no es IA o AI. No es, no es. Sí, están juntos; se ve que se están viendo, se están hablando, cosas, ¿no? Se ve claro. Después terminó la filmación y ya cada quien se fue para su casa. Uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro. Pero ya chequé, sí están juntos".