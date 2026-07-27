¿Quién es David Jonsson, el nuevo rostro de Black Panther 3?

El actor interpretará a una versión adulta de Toussaint, también conocido como T'Challa II, hijo del rey T'Challa y de Nakia, personaje de Lupita Nyong'o. El pequeño príncipe apareció por primera vez en una escena final de Black Panther, Wakanda Forever, estrenada en 2022. Aquella cinta llevó a Shuri, interpretada por Letitia Wright, a heredar el manto del héroe tras la muerte de su hermano en la trama.