¿Quién es David Jonsson, el nuevo rostro de Black Panther 3?

Marvel confirmó en la Comic-Con que David Jonsson, actor británico de 32 años, será el nuevo T'Challa en Black Panther 3, prevista para 2028.
Ryan Coogler, director de la saga, subió al escenario del Hall H de San Diego el sábado y presentó al actor ante miles de asistentes que respondieron con gritos y hasta cánticos de Wakanda. "Quiero que le den una cálida bienvenida a nuestro nuevo Black Panther, el señor David Jonsson", dijo Coogler, según reportaron medios estadounidenses.
Jonsson tomó el micrófono visiblemente emocionado. "Gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme", expresó. Luego añadió que prefería no adelantar demasiado. "No quiero decir demasiado porque quiero dejar que la pantalla hable, pero créanme, el honor es completamente mío", afirmó ante el público.
El actor interpretará a una versión adulta de Toussaint, también conocido como T'Challa II, hijo del rey T'Challa y de Nakia, personaje de Lupita Nyong'o. El pequeño príncipe apareció por primera vez en una escena final de Black Panther, Wakanda Forever, estrenada en 2022. Aquella cinta llevó a Shuri, interpretada por Letitia Wright, a heredar el manto del héroe tras la muerte de su hermano en la trama.
La producción de la tercera entrega llega después de la muerte de Chadwick Boseman, actor original de T'Challa, quien pereció a los 43 años tras una batalla contra el cáncer de colon que mantuvo en reserva. Su ausencia obligó a reescribir el rumbo de la historia y a esperar varios años antes de retomar una tercera película.
Jonsson llega al proyecto con una carrera en ascenso dentro del circuito británico. Ganó el premio a Estrella Revelación en los BAFTA de 2025 y se hizo notar en la serie de HBO Industry, donde interpretó a Gus Sackey.
Su papel en la comedia romántica Rye Lane (2023) le abrió las puertas de Hollywood, y desde entonces sumó apariciones en Alien Romulus (2024) y en The Long Walk (2025), adaptación de una novela de Stephen King dirigida por Francis Lawrence, donde compartió protagónico con Cooper Hoffman.
Además de Jonsson, Letitia Wright y Winston Duke repetirán en sus papeles.
También se confirmó la incorporación de Denzel Washington al elenco. Coogler volverá a dirigir por tercera ocasión consecutiva y la cinta se filmará en formato 70mm, con estreno programado para el 15 de diciembre de 2028.
La primera entrega de Black Panther, estrenada en 2018, recaudó 1,300 millones de dólares en taquilla mundial y sumó siete nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película.
Su secuela, Wakanda Forever, superó los 850 millones de dólares y le dio a Angela Bassett la primera nominación al Oscar por una actuación dentro del universo Marvel.