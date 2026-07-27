Sin rival en cartelera, "La Odisea" roza los 640 millones de recaudación

Un capítulo aparte merece su comportamiento en las salas IMAX. Solo durante este fin de semana, la tecnología aportó 48 millones de dólares a la recaudación total, y las funciones en el formato de 70 milímetros, el preferido por Nolan para filmar, tienen prácticamente agotadas sus butacas hasta septiembre en Estados Unidos y Canadá, según Variety.