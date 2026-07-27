Sin rival en cartelera, "La Odisea" roza los 640 millones de recaudación

La película "La Odisea", dirigida por Christopher Nolan, completó su segundo fin de semana como la producción más vista del planeta y elevó su recaudación acumulada a 639.6 millones de dólares, según cifras difundidas por el portal especializado Variety.
El desempeño resulta llamativo dentro de la industria porque, a diferencia de la mayoría de los grandes estrenos, que suelen perder la mitad de su público apenas siete días después del debut, la cinta de Nolan retrocedió únicamente un 30 % en su segunda semana.
El propio medio estadounidense subraya que se trata de una de las mejores retenciones registradas para una película que abrió por encima de los 100 millones de dólares.
De ese total mundial, 286.4 millones corresponden al mercado de Estados Unidos y Canadá, mientras que 353.2 millones llegaron desde salas fuera de Norteamérica, de acuerdo con el registro de Box Office Mojo.
La historia, inspirada en el poema atribuido a Homero, sigue a Matt Damon en la piel de Ulises, el rey de Ítaca que emprende un largo y accidentado regreso a su hogar tras el fin de la guerra de Troya.
Lo acompaña un elenco extenso encabezado por Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.
Un capítulo aparte merece su comportamiento en las salas IMAX. Solo durante este fin de semana, la tecnología aportó 48 millones de dólares a la recaudación total, y las funciones en el formato de 70 milímetros, el preferido por Nolan para filmar, tienen prácticamente agotadas sus butacas hasta septiembre en Estados Unidos y Canadá, según Variety.
El director de la casa Imax, Richard Gelfond, describió el resultado como una obra capaz de atraer varias veces a los espectadores más fieles de la marca, al tiempo que abre la puerta a públicos nuevos.
El fin de semana transcurrió prácticamente sin competencia para la producción de Universal, un respiro que se acaba pronto.
La próxima semana llega a los cines Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, lo que exhibidores del sector prevén como un fin de semana especialmente favorable para la taquilla de agosto.
En el resto de la tabla, la nueva versión con actores reales de "Moana" se sostiene en el segundo puesto con 228 millones de dólares acumulados en todo el mundo.
Justo detrás aparece Toy Story 5, que la semana pasada rebasó la barrera de los mil millones de dólares y ya llegó a 1,022 millones.