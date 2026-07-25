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Emma Roberts contrae matrimonio con Cody John en Sun Valley

Tras dos años de compromiso, Emma Roberts se casa con Cody John en una ceremonia discreta en Idaho

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 12:46
Emma Roberts contrae matrimonio con Cody John en Sun Valley
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La actriz Emma Roberts contraerá matrimonio este sábado con el actor Cody John en una ceremonia íntima celebrada en la finca familiar de la pareja, ubicada en Sun Valley, Idaho.

 Foto: Instagram
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Así lo confirmaron fuentes cercanas al entorno de los protagonistas, según recogió en primer lugar el portal TMZ.

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Al enlace nupcial solo asistirán familiares cercanos y amigos íntimos, en línea con la discreción que ambos han mantenido a lo largo de su relación.

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Roberts y John comenzaron a salir en 2022, aunque su romance se hizo público meses más tarde, y oficializaron su compromiso en julio de 2024 a través de una publicación en redes sociales.

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La protagonista de "American Horror Story" es hija del actor Eric Roberts y sobrina de Julia Roberts.

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Antes de su relación con John, estuvo comprometida con el actor Evan Peters y mantuvo un vínculo sentimental con Garrett Hedlund, con quien tiene un hijo.

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Hasta el momento, ni la actriz ni su pareja se han pronunciado públicamente sobre la boda.

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