Emma Roberts contrae matrimonio con Cody John en Sun Valley

La actriz Emma Roberts contraerá matrimonio este sábado con el actor Cody John en una ceremonia íntima celebrada en la finca familiar de la pareja, ubicada en Sun Valley, Idaho.
Así lo confirmaron fuentes cercanas al entorno de los protagonistas, según recogió en primer lugar el portal TMZ.
Al enlace nupcial solo asistirán familiares cercanos y amigos íntimos, en línea con la discreción que ambos han mantenido a lo largo de su relación.
Roberts y John comenzaron a salir en 2022, aunque su romance se hizo público meses más tarde, y oficializaron su compromiso en julio de 2024 a través de una publicación en redes sociales.
La protagonista de "American Horror Story" es hija del actor Eric Roberts y sobrina de Julia Roberts.
Antes de su relación con John, estuvo comprometida con el actor Evan Peters y mantuvo un vínculo sentimental con Garrett Hedlund, con quien tiene un hijo.
Hasta el momento, ni la actriz ni su pareja se han pronunciado públicamente sobre la boda.