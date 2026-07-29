Consternación en Game of Thrones por la muerte de un actor de la saga

Luton, Reino Unido.- El actor británico Tom Chadbon, reconocido por su trabajo en Doctor Who, James Bond y Game of Thrones (GOT), murió a los 80 años el fin de semana pasado, según confirmó recientemente su agencia de representación en un comunicado de prensa.
"Lamentamos informar que Tom Chadbon falleció", señalaron, agregando que "era un rostro familiar para muchos gracias a sus numerosos créditos en televisión y cine".
La nota, difundida en redes sociales, añadió que el actor "siempre fue un hombre cálido y amable para trabajar" y extendió las condolencias a la familia del actor "en este momento difícil".
Nacido en 1946 en la localidad de Luton, en el condado de Bedfordshire, Chadbon construyó una carrera de más de cinco décadas frente a las cámaras, con sus primeras apariciones televisivas a finales de los años sesenta.
A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones, consolidándose como uno de esos actores de reparto capaces de dejar huella incluso en papeles breves.
Su vínculo con Doctor Who se remonta a 1979, cuando dio vida al detective Duggan en el serial City of Death, junto a Tom Baker en el papel del Doctor.
Chadbon regresó a la franquicia en 1986 para interpretar a Merdeen en The Trial of a Time Lord, esta vez junto a Colin Baker.
El propio Tom Baker, hoy de 92 años, había recordado a su excompañero en una edición de 2009 de la revista Doctor Who Magazine.
"Tom Chadbon era tremendamente gracioso", dijo entonces.
Su huella en la serie de HBO
Su paso por GOT llegó en 2017, cuando interpretó al Alto Septón Maynard en un episodio de la serie de HBO, una de sus últimas apariciones televisivas antes de retirarse de la actuación.
Antes de ese papel, el actor había cosechado una carrera extensa en la televisión británica, con presencias en series como Peep Show, The Bill, Midsomer Murders, Blake's 7, Heartbeat, Holby City, Silent Witness, Where the Heart Is y Wire in the Blood.
También integró el elenco de Casualty, donde encarnó al profesor Henry Williams.
Hasta ahora, no se han revelado mayores detalles sobre la causa de su deceso.