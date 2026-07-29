Consternación en Game of Thrones por la muerte de un actor de la saga

Luton, Reino Unido.- El actor británico Tom Chadbon, reconocido por su trabajo en Doctor Who, James Bond y Game of Thrones (GOT), murió a los 80 años el fin de semana pasado, según confirmó recientemente su agencia de representación en un comunicado de prensa.

"Lamentamos informar que Tom Chadbon falleció", señalaron, agregando que "era un rostro familiar para muchos gracias a sus numerosos créditos en televisión y cine".

La nota, difundida en redes sociales, añadió que el actor "siempre fue un hombre cálido y amable para trabajar" y extendió las condolencias a la familia del actor "en este momento difícil".

Nacido en 1946 en la localidad de Luton, en el condado de Bedfordshire, Chadbon construyó una carrera de más de cinco décadas frente a las cámaras, con sus primeras apariciones televisivas a finales de los años sesenta.

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones, consolidándose como uno de esos actores de reparto capaces de dejar huella incluso en papeles breves.