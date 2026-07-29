Honduras se la juega: un empate mantiene con vida a la 'H' en el Premundial Sub-20

Puebla, México.- El sueño mundialista y olímpico de Honduras pasa por sumar al menos un punto de su cruce contra Canadá, programado para este miércoles 29 de julio en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México (7:00 p. m.), por la segunda jornada del Premundial de Concacaf 2026.

En su debut copero frente a Jamaica, la escuadra dirigida por Orlando López no aprovechó la superioridad mostrada a lo largo del partido, cayendo en la última jugada del encuentro; complicando sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Ante los caribeños, López formó con: Alan Cury en portería; Pérez, Ramos, Villafuerte y Rodríguez en defensa; Salazar, Medrano, Valle y Arana en el mediocampo; con Martínez y Flores como referencias en ataque.