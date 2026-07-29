Honduras se la juega: un empate mantiene con vida a la 'H' en el Premundial Sub-20

Puebla, México.- El sueño mundialista y olímpico de Honduras pasa por sumar al menos un punto de su cruce contra Canadá, programado para este miércoles 29 de julio en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México (7:00 p. m.), por la segunda jornada del Premundial de Concacaf 2026.
En su debut copero frente a Jamaica, la escuadra dirigida por Orlando López no aprovechó la superioridad mostrada a lo largo del partido, cayendo en la última jugada del encuentro; complicando sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Ante los caribeños, López formó con: Alan Cury en portería; Pérez, Ramos, Villafuerte y Rodríguez en defensa; Salazar, Medrano, Valle y Arana en el mediocampo; con Martínez y Flores como referencias en ataque.
A pesar del gran rendimiento mostrado, las redes sociales piden a gritos la titularidad de Nicolás Balbas (juvenil del Deportivo La Coruña), que ingresó en el segundo tiempo del partido contra Jamaica y en menos de 20 minutos, generó la jugada que acabó con el gol de Víctor Salazar.
Por su parte, Canadá no tuvo mayores complicaciones en vencer a Panamá por 3-0 gracias a un doblete de Emrick Fotsing, colocándose en el primer lugar del Grupo C.
¿Qué necesita Honduras para avanzar a la siguiente ronda?
Las seis selecciones que acaben en los primeros lugares de cada grupo, junto a las dos mejores terceras; avanzan a los Cuartos de Final del Premundial Sub-20.
De momento, Costa Rica y Haití son las dos naciones mejor posicionadas para clasificar a Cuartos de Final como mejores terceras, por lo que Honduras necesita puntuar en ambos partidos para superarlas o finalizar en el primer/segundo lugar de su grupo.
Próximos partidos de Honduras en el Premundial Sub-20
- Honduras vs Canadá este miércoles 29 de julio en el Estadio Universitario de Puebla (7:00 p.m.)
- Honduras vs Panamá el sábado 01 de agosto en el Estadio Universitario de Puebla (7:00 p.m.)
Estos partidos podrán verse en vivo por Disney+ y los canales de ESPN en Honduras y Centroamérica. También puede seguirlos minuto a minuto en EL HERALDO.