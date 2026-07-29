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¿Será Rodri el quinto fichaje del Real Madrid para la temporada 2026-2027?

Rodri vuelve a sonar con fuerza para reforzar al Real Madrid, que analiza incorporar al mediocampista español como su quinto fichaje para la temporada 2026-27

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 10:14
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Parece que los caminos de Rodri y el Real Madrid están destinados a encontrarse, luego de que Florentino Pérez, presidente de los blancos, diera su visto bueno al traspaso del mediocampista español.

 Fotos: EFE
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Con base en la información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Real Madrid enviará en las próximas horas una primera oferta por el mediocampista Rodri, que rondaría los 40-50 millones de euros.

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El futbolista del Manchester City, con un año de contrato, no vería con malos ojos un posible regreso al LaLiga de España, donde fue jugador del Villarreal y del Atlético de Madrid entre 2015 y 2019.

 Foto: EFE
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Rodri sería una petición del técnico portugués José Mourinho, quien regresó a la casa blanca después de 13 años.

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El capitán de la selección Española se convertiría en el quinto fichaje de la "Era Mourinho" tras la incorporación de Ibrahima Konaté, defensor francés de 27 años procedente del Liverpool.

 Foto: Cortesía Real Madrid
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El conjunto merengue también fichó a Denzel Dumfries, lateral derecho neerlandés de 30 años con un valor de 20 millones de euros y quien jugó con el Inter de Milán desde 2021.

 Foto: Cortesía Real Madrid
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Otra contratación para esta temporada fue la de Bernardo Silva, mediocampista portugués de 31 años. Su contrato con el Manchester City recién venció, por lo que llega al Real Madrid como agente libre.

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Otra destacada incorporación es la de Marc Cucurella, lateral izquierdo de 28 años con un valor de 55 millones de euros. Es el fichaje más caro del Real Madrid a poco más de un mes para dar por finalizado el mercado de transferencias. Cucurella ha destacado por su velocidad en ataque y velocidad con el Chelsea y "La Roja".

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A estos fichajes se podría sumar el de Yan Diomandé, extremo costamarfileño de 19 años, con un valor superior a los 100 millones de euros. Actualmente sigue bajo contrato con el RB Leipzig de la Bundesliga alemana.

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Real Madrid viene de dos temporadas en blanco y espera cambiar la dinámica negativa con la llegada de José Mourinho y una constelación de jugadores obligados a ganar títulos.

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