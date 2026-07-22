¿Por qué sudamos, por qué huele y cómo tratar la hiperhidrosis?

Madrid, España.- El sudor es un líquido que segregan las glándulas sudoríparas y que se expulsa a través de la piel. “Está compuesto en un 95% por agua, pero también contiene sales (principalmente cloruro sódico), minerales y algunas sustancias orgánicas como lactato, glucosa, amoniaco, urea y ácido urocánico, que es un filtro natural de la radiación solar. No obstante, su composición exacta dependerá de factores como la dieta, la hidratación y el estado de salud general de cada persona”, explican los especialistas de los laboratorios Cinfa.

La principal función del sudor es regular la temperatura corporal, ya que su evaporación enfría la superficie de la piel. “Se trata, de hecho, del mecanismo natural con el que cuenta el organismo a la hora de mantener su temperatura constante en condiciones ambientales de mayor calor o humedad, en caso de fiebre o durante la práctica de actividad física”, manifiestan. Existen dos tipos fundamentales de glándulas sudoríparas: ecrinas y apocrinas. Las ecrinas “son las más abundantes y están distribuidas en casi toda la superficie corporal, con mayor concentración en las palmas de las manos, las plantas de los pies y la frente. Su sudor es sobre todo agua y electrolitos, lo que las convierte en las principales responsables de la termorregulación”, detallan los facultativos de la Clínica Universidad de Navarra, quienes hacen hincapié en que su función es regular la temperatura corporal mediante la evaporación del sudor. Asimismo, señalan que su secreción es inodora y está regulada por el sistema nervioso simpático. Por su parte, las glándulas apocrinas “se localizan principalmente en áreas específicas como las axilas, la región perianal y el área genital. Su secreción es más viscosa y contiene lípidos y proteínas, lo que favorece la proliferación bacteriana y genera el olor característico del sudor en estas zonas”, exponen. Los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra destacan que la función de estas glándulas es participar en la comunicación social a través de la señalización con feromonas. Además, aclaran que las glándulas apocrinas se activan principalmente durante la pubertad y están reguladas por estímulos hormonales. El sudor en sí mismo no huele a nada, hasta que las bacterias que viven en nuestra piel lo descomponen. Estas bacterias se alimentan de algunas de las sustancias presentes en el sudor y durante ese proceso producen unos compuestos volátiles que son los que desprenden ese olor fuerte y desagradable. Puesto que la sudoración ayuda a que el cuerpo se mantenga fresco, sudamos más cuando la temperatura es cálida, cuando hacemos ejercicio físico o en respuesta a situaciones que nos hacen sentir nerviosos, enfadados, avergonzados o con miedo. También debido a la ingesta de bebidas calientes, alcohol o alimentos picantes.

Sudar en exceso