Senasa refuerza vigilancia ante influenza aviar y monitorea más de 8.5 millones de aves

Tegucigalpa, Honduras.- El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) informó que reforzó la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria ante la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad del subtipo H5 en el país. Las autoridades de la institución detallaron que mantienen activo el plan de contingencia que ha permitido ejecutar acciones inmediatas para proteger la producción avícola y reducir riesgos a la salud pública. Como parte de las medidas implementadas, Senasa ha desplegado equipos técnicos a nivel nacional para fortalecer la detección temprana del virus.

Según datos oficiales, se ha realizado el monitoreo clínico y seguimiento de más de 8.5 millones de aves en 125 granjas. Además, de priorizó la vigilancia en zonas rurales, donde se han intervenido 259 comunidades con el monitoreo de 441,385 aves de traspatio, consideradas de mayor vulnerabilidad ante la propagación de la enfermedad. Senasa reportó el procesamiento de 5,312 muestras en laboratorio, como parte de la estrategia para confirmar o descartar casos sospechosos. La respuesta institucional también incluye campañas de educación sanitaria dirigidas a productores y población en general, con el objetivo de promover medidas de bioseguridad y la notificación oportuna de posibles casos. Como parte de esa respuesta las autoridades de Senasa instaron a los propietarios de aves a mantenerlas en confinamiento para evitar el contacto con fauna silvestre, así como a reforzar los protocolos de bioseguridad en granjas avícolas.