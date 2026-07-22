Messi, Mbappé y Vozinha: FIFA anuncia el once ideal del Mundial 2026

Tres días después de finalizar el Mundial 2026, la FIFA hizo oficial el once ideal del torneo elegido por los fans.
La sorpresa del equipo es Vozinha (Cabo Verde), que se ganó el corazón de los aficionados por su brillantes actuaciones ante España en la Fase de Grupos y contra Argentina en 16avos de Final.
Lateral derecho para Pedro Porro (España), que le ganó el puesto a Marcos Llorente en pleno Mundial, convirtiéndose en uno de los guerreros de Luis de la Fuente.
Primer defensa central para Dayot Upamecano (Francia), que pasó de meme a realidad en menos de dos años, completando un soberbio Mundial.
Segundo defensa central para Lisandro Martínez (Argentina), que se retiró lesionado en la Gran Final, pero su gol contra Cabo Verde quedará grabado en la memoria de todos los argentinos.
Lateral izquierdo para Marc Cucurella (España), que desde la defensa aportó dos asistencias en el segundo campeonato de la Selección Española.
Pivote para Rodri Hernández (España), Balón de Oro y capitán del país campeón del Mundial 2026.
Bellingham (Inglaterra) es el primer mediocampista del once ideal con sus siete goles y una asistencia en ocho partidos, además de ganar la medalla de bronce.
Acompañado por Michael Olise (Francia), que superó a Pelé como el jugador con más asistencias en una sola edición de Copa del Mundo con siete.
En ataque, el extremo derecho es para Lionel Messi (Argentina), que finalizó el campeonato Mundial con ocho goles y cuatro asistencias, su mejor registro a los 39 años.
Haaland (Noruega) superó a Kane en la posición de delantero centro, gracias a sus siete goles en seis partidos.
La guinda del pastel es Kylian Mbappé, que se consolidó como el máximo goleador en la historia de los mundiales con 22 anotaciones, en un equipo ideal que cuenta con: un jugador de Cabo Verde, Noruega e Inglaterra, dos de Argentina y tres de Francia / España.