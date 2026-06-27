Declaran emergencia sanitaria por gripe aviar; gobierno destina L20 millones ante brote

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras declaró este sábado -27 de junio- una emergencia sanitaria nacional por influenza aviar de alta patogenicidad (H5) por un período de 180 días, tras confirmarse la presencia del virus en aves silvestres y un brote en una granja de aves reproductoras en el departamento de Santa Bárbara.

La decisión fue aprobada durante una sesión virtual del Consejo de Secretarios de Estado, presidida por el mandatario Nasry Asfura, mediante el Decreto Ejecutivo PCM-012-2026.

Durante la reunión, el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, informó que el brote fue detectado por laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y posteriormente confirmado por un laboratorio de Estados Unidos, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de bioseguridad.