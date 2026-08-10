Honduras se prepara para recibir a Fátima Bosch: así será la agenda de Miss Universo

San Pedro Sula, Honduras.- La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitará Honduras como invitada especial del certamen Miss Honduras Universo 2026, así lo confirmó oficialmente Brayan Espinoza, director de Carimaxx, durante una conferencia de prensa. Su llegada se perfila como uno de los momentos más esperados de la edición, en la que Alejandra Fuentes cederá su corona a la nueva soberana nacional. A lo largo de su visita, Bosch participará en distintas actividades junto a las candidatas y el público hondureño, en una agenda que combinará elegancia, cercanía y un mensaje de resiliencia que ha marcado su reinado. El 9 de septiembre, Bosch encabezará un conversatorio abierto al público en la UTH de San Pedro Sula, espacio donde hablará de su trayectoria, su experiencia como reina universal y las vivencias que marcaron su camino hasta la corona. Los boletos para el evento estarán disponibles próximamente. La organización mantiene en reserva parte del itinerario de Bosch, aunque ya confirmó actividades con fundaciones, un cóctel de bienvenida, encuentros con las candidatas, un recorrido turístico por definir y espacios junto a patrocinadores.

Como cierre de su visita, el 11 de septiembre asistirá como invitada de honor a la gala final en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde será la encargada de imponer la corona a la nueva reina hondureña.



Honduras, bajo los reflectores del mundo

Para Espinoza, la presencia de la actual Miss Universo representa mucho más que una visita protocolaria. “Me gusta que estamos teniendo la visita de una Miss Universo dos años seguidos, y espero que esto se convierta en una tradición, porque para la organización es una buena exposición, también para el país”, expresó a Grupo OPSA en un evento exclusivo realizado en el restaurante Dubái.

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El ejecutivo destacó que la llegada de Bosch vuelve a colocar los reflectores internacionales sobre Honduras y genera un vínculo especial entre ambos países. “Nos expone a nivel internacional, la visita de una Miss Universo es algo que no sucedía anteriormente y estamos muy emocionados”, señaló, al agradecer a quienes han contribuido a hacer posible esta edición.



La fortaleza detrás de la corona

Más allá de la corona y los reflectores, la visita de Bosch adquiere un significado especial por la historia que ha acompañado su reinado. Alberto Padrón, director de Miss Honduras Universe Comunidad y USA, destacó la fortaleza que la mexicana ha mostrado frente a los desafíos que ha enfrentado desde su elección. “Fátima es una mujer empoderada, tabasqueña de corazón, una mujer que ha demostrado que desde que ganó el certamen le dieron la espalda y, sin embargo, ha estado ahí parada, le han puesto muchas piedras en el camino y las ha brincado, demostrando que no se doblega ante nada”, manifestó Padrón, quien considera que su encuentro con las hondureñas se convertirá en una experiencia que marcará sus vidas.

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El director agregó que la soberana llegará al país con una historia capaz de conectar especialmente con las mujeres.

“Con todo lo que le han tirado llega con una postura, llega con una fortaleza a demostrar, a convivir y a compartir con la gente en un conversatorio que va a ser bellísimo y que va a poder empoderar a muchas mujeres”, afirmó. De esta forma, se da por hecho que septiembre será un mes especial para el universo de los certámenes en Honduras. Entre pasarelas, vestidos de gala, encuentros y una gran coronación, la presencia de Fátima Bosch añadirá un brillo internacional a una edición que busca dejar huella y, sobre todo, preparar a una nueva reina cinco estrellas que logre la tan anhelada clasificación al top de semifinalistas.

Rumbo a la gala: candidatas afinan detalles

La emoción ya se siente en todo el país y estamos a pocas semanas de la gran noche. Pero para "calentar motores", todas las candidatas del Miss Honduras Universo protagonizarán un inolvidable "fashion show" en la Casa de la Cultura el próximo 29 de agosto, una actividad en la que las aspirantes podrán mostrar su porte, personalidad y dominio de la pasarela ante el público.