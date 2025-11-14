Alejandra Fuentes impacta con su presentación en traje de baño en Miss Universo 2025​

Tegucigalpa, Honduras.- La representante de Honduras en el Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, deslumbró este viernes -14 de noviembre- con su pasarela en traje de baño.
La hondureña vistió un bañador de una sola pieza que se amoldaba perfectamente a su silueta y que le aportó un toque de elegancia a su participación en la actividad.
Los colores azul y blanco fueron los que la hicieron destacar mientras modelaba entre flotadores y toboganes, ya que la pasarela se realizó dentro de un parque acuático en Tailandia.
Esta es la primera vez que las candidatas del certamen demuestran su talento en traje de baño, sin embargo, los seguidores esperan que no sea la última presentación de este tipo.
Miss Honduras y las demás participantes han participado en múltiples actividades previo al concurso oficial de la Miss Universo: desde cenas lujosas, hasta pasarelas con trajes elegantes.
La competencia preliminar se desarrollará el 19 de noviembre, después de las 6:00 a.m. (hora de Honduras), este día también se realizará la presentación de Traje Típico.
Sin embargo, el debate final se llevará a cabo el próximo jueves-20 de noviembre- a partir de las 7:00 p.m. (hora de Honduras); Cada una de las concursantes tendrán que dar su mayor esfuerzo para conseguir la corona.
Las personas que deseen ver la transmisión del concurso, podrán hacerlo a través de Telemundo o la cuenta oficial de YouTube del Miss Universo.