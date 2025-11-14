Alejandra Fuentes impacta con su presentación en traje de baño en Miss Universo 2025​

Tegucigalpa, Honduras.- La representante de Honduras en el Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, deslumbró este viernes -14 de noviembre- con su pasarela en traje de baño.

La hondureña vistió un bañador de una sola pieza que se amoldaba perfectamente a su silueta y que le aportó un toque de elegancia a su participación en la actividad.

Los colores azul y blanco fueron los que la hicieron destacar mientras modelaba entre flotadores y toboganes, ya que la pasarela se realizó dentro de un parque acuático en Tailandia.