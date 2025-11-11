Fechas claves del certamen de Miss Universo 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva reina y representante de la belleza será corona el próximo 21 de noviembre en Miss Universo 2025 que se celebra en Tailandia.

En la 74.ª edición del concurso, Honduras está siendo representada por la hermosa olanchana, Alejandra Fuentes, quien con su gracia y belleza se ha destacado en la previa a la gala.

Los organizadores de concurso de belleza han llevado a las participantes que provienen de alrededor del mundo a conocer las bellezas del país asiático.