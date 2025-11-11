  1. Inicio
Fechas claves del certamen de Miss Universo 2025

Alejandra Fuentes, representante de Honduras en Miss Universo 2025, manifestó problemas de salud, se espera que se reintegre al concurso en los próximos días

  • 11 de noviembre de 2025 a las 18:38
Fechas claves del certamen de Miss Universo 2025

Miss Honduras Universo estará presente en las tres fechas claves del certamen de belleza.

Foto: Instagram/@alejandrafuentesi

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva reina y representante de la belleza será corona el próximo 21 de noviembre en Miss Universo 2025 que se celebra en Tailandia.

En la 74.ª edición del concurso, Honduras está siendo representada por la hermosa olanchana, Alejandra Fuentes, quien con su gracia y belleza se ha destacado en la previa a la gala.

Los organizadores de concurso de belleza han llevado a las participantes que provienen de alrededor del mundo a conocer las bellezas del país asiático.

Problemas de salud que ha enfrentado Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo, durante el certamen

Aunque Miss Honduras ha presentado problemas de salud durante su paso por Tailandia, se espera que la guapa hondureña se reincorpore a la competencia para las fechas claves.

19 de noviembre: Competencia de Traje Típico, se podrá ver en Honduras a partir de las 12:00 del media noche

19 de noviembre: Competencia Preliminar, será a las 6:00 de la mañana

20 de noviembre: Competencia final a las 7:00 de la noche.

La participación de Honduras en el certamen de belleza se podrá ver a través de Telemundo y de YouTube de Miss Universe.

