Fechas claves del certamen de Miss Universo 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva reina y representante de la belleza será corona el próximo 21 de noviembre en Miss Universo 2025 que se celebra en Tailandia.
En la 74.ª edición del concurso, Honduras está siendo representada por la hermosa olanchana, Alejandra Fuentes, quien con su gracia y belleza se ha destacado en la previa a la gala.
Los organizadores de concurso de belleza han llevado a las participantes que provienen de alrededor del mundo a conocer las bellezas del país asiático.
Aunque Miss Honduras ha presentado problemas de salud durante su paso por Tailandia, se espera que la guapa hondureña se reincorpore a la competencia para las fechas claves.
19 de noviembre: Competencia de Traje Típico, se podrá ver en Honduras a partir de las 12:00 del media noche
19 de noviembre: Competencia Preliminar, será a las 6:00 de la mañana
20 de noviembre: Competencia final a las 7:00 de la noche.
La participación de Honduras en el certamen de belleza se podrá ver a través de Telemundo y de YouTube de Miss Universe.