Problemas de salud que ha enfrentado Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo, durante el certamen

Los problemas de salud ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado Alejandra Fuentes, Miss Universo Honduras, desde su elección para representar al país durante el certamen de belleza.
Y es que en al menos dos ocasiones, la originaria del departamento de Olancho, ha tenido que detener su agenda por problemas relacionados con su salud.
El primer problema de salud se conoció al poco tiempo de haber sido electa como la representante de Honduras en Miss Universo que se celebra el 21 de noviembre en Tailandia.
La reina de belleza olanchana compartió el pasado 9 de septiembre, a través de sus historias de Instagram, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.
Alejandra Fuentes no reveló detalles de qué tipo de procedimiento fue sometida, pero agradeció al equipo médico que la atendió y afirmó estar fuera de peligro.
La reina de belleza guardó reposo por varios días, lo que detuvo su agenda y su preparación para el certamen de belleza.
Una vez más, Alejandra Fuentes volvió a preocupar a sus fanáticos tras anunciar que a 10 días de celebrarse el certamen de belleza presentó problemas de salud.
La hermosa hondureña, que se encuentra en Tailandia desde finales de octubre para participar en las actividades previas a la gala de Miss Universo, afirmó a través de sus redes sociales que un problema de salud la ha mantenido alejada de las redes sociales.
"Muchos me han preguntado por qué no me han visto el día de hoy en transmisiones ni por historias o post... les comento que me encuentro fuera de actividades, ya que estoy mal de salud", escribió en sus redes sociales.
"Espero recuperarme pronto y reincorporarme a la competencia. Gracias a todos por sus mensajes de amor, comentarios y apoyo", finalizó diciendo.
Hasta el momento se desconoce cuál es el problema de salud que ha llevado a la hermosa hondureña a detener una vez más su agenda.
Alejandra Fuentes, antes de anunciar su problema de salud, compartió historias y fotografías de las actividades en las que ha participado en Tailandia previo al certamen de Miss Universo.