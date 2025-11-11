“Estoy mal de salud”: ¿Miss Honduras Universo 2025 está fuera de la competencia?

La representante de Honduras en el Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, causó incertidumbre entre sus seguidores debido a su desaparición en las actividades del certamen.
Los rumores sobre un posible retiro se expandieron rápidamente, por lo que ella decidió aclararlo a través de una publicación en sus redes sociales.
"Muchos me han preguntado por qué no me han visto el día de hoy en transmisiones, ni por historias o post...", señaló en sus historias de Instagram.
Continuó explicando que "les comento que me encuentro fuera de actividades, ya que estoy mal de salud".
La hondureña no ahondó en su estado de salud, sin embargo, aclaró que esta es la razón por la que ha estado fuera de las actividades este día.
Aunque muchos temían que se tratará de un retiro, Fuentes señaló que "espero recuperarme pronto y reincorporarme en la competencia".
"Gracias a todos por sus mensajes de amor, comentarios y apoyo. Los amo", concluyó en su mensaje.
La hondureña, desde el día uno, ha recibido decenas de mensajes de apoyo por su participación en el certamen.
"Sigue brillando, bella. Estamos contigo hasta el final, Dios te dará esa clasificación ansiada que tanto esperamos", aseguró una de sus seguidoras.
Fuentes ha destacado en la competencia por su particular y elegante forma de vestir.
Tanto los conjuntos sobrios, como los brillantes, han cautivado el interés del público hondureño y de otros países.
Además, la modelo cuenta con un amplio nivel de estudio. Es licenciada en relaciones Internacionales y también cuenta con una maestría en Comunicación Corporativa.
La concursante también ha dedicado más de una década a causas de índole social, mismas que disfruta llevar a cabo.
Pese a su gran preparación, la joven ha confesado que participar en este concurso no ha sido una decisión fácil, sin embargo, está enfrentando el reto con mucha alegría.
Las personas que la siguen a través de sus redes sociales han mostrado su preocupación por su estado de salud.
Mientras que, la concursante se mantiene con la esperanza de recuperarse lo más pronto posible y regresar a las actividades que le corresponden dentro del concurso.