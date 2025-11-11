  1. Inicio
“Estoy mal de salud”: ¿Miss Honduras Universo 2025 está fuera de la competencia?

Miss Honduras Universo 2025, Alejandra Fuentes, informó a sus seguidores que se encuentra fuera de las actividades del certamen. Conozca los motivos aquí

  • 11 de noviembre de 2025 a las 15:05
1 de 16

La representante de Honduras en el Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, causó incertidumbre entre sus seguidores debido a su desaparición en las actividades del certamen.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
2 de 16

Los rumores sobre un posible retiro se expandieron rápidamente, por lo que ella decidió aclararlo a través de una publicación en sus redes sociales.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
3 de 16

"Muchos me han preguntado por qué no me han visto el día de hoy en transmisiones, ni por historias o post...", señaló en sus historias de Instagram.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
4 de 16

Continuó explicando que "les comento que me encuentro fuera de actividades, ya que estoy mal de salud".

 Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
5 de 16

La hondureña no ahondó en su estado de salud, sin embargo, aclaró que esta es la razón por la que ha estado fuera de las actividades este día.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
6 de 16

Aunque muchos temían que se tratará de un retiro, Fuentes señaló que "espero recuperarme pronto y reincorporarme en la competencia".

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
7 de 16

"Gracias a todos por sus mensajes de amor, comentarios y apoyo. Los amo", concluyó en su mensaje.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
8 de 16

La hondureña, desde el día uno, ha recibido decenas de mensajes de apoyo por su participación en el certamen.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
9 de 16

"Sigue brillando, bella. Estamos contigo hasta el final, Dios te dará esa clasificación ansiada que tanto esperamos", aseguró una de sus seguidoras.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
10 de 16

Fuentes ha destacado en la competencia por su particular y elegante forma de vestir.

 Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
11 de 16

Tanto los conjuntos sobrios, como los brillantes, han cautivado el interés del público hondureño y de otros países.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
12 de 16

Además, la modelo cuenta con un amplio nivel de estudio. Es licenciada en relaciones Internacionales y también cuenta con una maestría en Comunicación Corporativa.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
13 de 16

La concursante también ha dedicado más de una década a causas de índole social, mismas que disfruta llevar a cabo.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
14 de 16

Pese a su gran preparación, la joven ha confesado que participar en este concurso no ha sido una decisión fácil, sin embargo, está enfrentando el reto con mucha alegría.

 Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
15 de 16

Las personas que la siguen a través de sus redes sociales han mostrado su preocupación por su estado de salud.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
16 de 16

Mientras que, la concursante se mantiene con la esperanza de recuperarse lo más pronto posible y regresar a las actividades que le corresponden dentro del concurso.

Foto: Redes sociales/ Alejandra Fuentes
