Así es Chloe Lim, la reina de belleza que comparte habitación con Miss Honduras Universo

Chloe Lim, compañera de habitación de Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, arribó a Tailandia para competir en Miss Universo con un perfil que conjuga excelencia académica y vocación social.
Desde su llegada, ha compartido momentos con la representante hondureña, entre ellos una cena en su habitación y una aparición conjunta en TikTok junto a las delegadas de Portugal y Bonaire.
Incluso ya comentó una fotografía de Fuentes con un "Malaysia ama a Honduras".
Graduada en Derecho y Gestión Internacional, Lim completó sus estudios en Reino Unido, Nueva York, Portugal y Estonia.
Su formación motivó su labor voluntaria desde la adolescencia en Lighthouse Children Welfare Home, un hogar para niños vulnerables en Bangsar. Allí se enfoca en recaudación de fondos, educación y sensibilización.
Su primera tesis de maestría se centró en los derechos de los animales en el Reino Unido.
Lim considera que la empatía y la justicia deben extenderse a todos los seres vivos, reflejando un compromiso profundo más allá de la pasarela.
En la vida diaria, mantiene un estilo sencillo.
Disfruta montar a caballo, jugar tenis y compartir con sus seis perros rescatados.
Además, toca piano y violín desde niña y recientemente ha comenzado clases de canto para expandir su expresión artística.
La convivencia con Fuentes se mantendrá hasta la gala final del certamen.
Que está programada para el 21 de noviembre de 2025, cuando ambas aspiren a la corona mundial.