Así es Chloe Lim, la reina de belleza que comparte habitación con Miss Honduras Universo

La representante de Malasia en Miss Universo 2025 comparte habitación con Alejandra Fuentes y ya han mostrado sus primeros momentos juntas en redes sociales

  • 05 de noviembre de 2025 a las 16:40
Chloe Lim, compañera de habitación de Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, arribó a Tailandia para competir en Miss Universo con un perfil que conjuga excelencia académica y vocación social.

 Fotos: Instagram | @alejandrafuentesi y @missuniversemalaysia
Desde su llegada, ha compartido momentos con la representante hondureña, entre ellos una cena en su habitación y una aparición conjunta en TikTok junto a las delegadas de Portugal y Bonaire.

 Foto: Captura de pantalla | @alejandrafuentesi
Incluso ya comentó una fotografía de Fuentes con un "Malaysia ama a Honduras".

 Foto: Captura de pantalla | @missuniverse
Graduada en Derecho y Gestión Internacional, Lim completó sus estudios en Reino Unido, Nueva York, Portugal y Estonia.

 Foto: Captura de pantalla | @alejandrafuentesi
Su formación motivó su labor voluntaria desde la adolescencia en Lighthouse Children Welfare Home, un hogar para niños vulnerables en Bangsar. Allí se enfoca en recaudación de fondos, educación y sensibilización.

 Foto: Instagram | @missuniversemalaysia
Su primera tesis de maestría se centró en los derechos de los animales en el Reino Unido.

 Foto: Instagram | @missuniversemalaysia
Lim considera que la empatía y la justicia deben extenderse a todos los seres vivos, reflejando un compromiso profundo más allá de la pasarela.

 Foto: Instagram | @alejandrafuentesi
En la vida diaria, mantiene un estilo sencillo.

 Foto: Captura de pantalla | @missuniverse
Disfruta montar a caballo, jugar tenis y compartir con sus seis perros rescatados.

 Foto: Instagram | @missuniversemalaysia
Además, toca piano y violín desde niña y recientemente ha comenzado clases de canto para expandir su expresión artística.

 Foto: Instagram | @missuniversemalaysia
La convivencia con Fuentes se mantendrá hasta la gala final del certamen.

 Foto: Instagram | @missuniversemalaysia
Que está programada para el 21 de noviembre de 2025, cuando ambas aspiren a la corona mundial.

 Foto: Instagram | @missuniversemalaysia
