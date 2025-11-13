Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria

La Miss Honduras, Alejandra Fuentes, fue la primera en dar señales de que algo andaba mal, ya que estuvo ausente de sus redes sociales durante varios días.
La hondureña Alejandra Fuentes, confirmó en sus redes su estado de salud. "Les comento que me encuentro fuera de actividades, ya que estoy mal de salud", escribió.
La Miss México, Fátima Bosch quien ha estado en el ojo del huracán luego de haber sido tratada mal por el organizador del Miss Universo en Tailandia, también tuvo problemas de salud.
Fátima Bosh no se pronunció sobre este caso en redes sociales, sin embargo se encuentra en la lista de afectadas por el problema de salud.
La Miss Panamá, Mirna Caballini, si publicó un mensaje donde indicó que tenía dolores leves, por lo que los médicos le recomendaron mantener reposo.
"Estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia", publicó inicialmente y luego anunció que todo estaba bajo control y que recibió un acompañamiento impecable.
Karla Bacigalupo, la representante de Perú en el certamen de belleza, no publicó ningún mensaje en sus redes sociales, pero se ausentó de algunas actividades.
Miss Perú es una de las reinas que presentó dolores abdominales y se sintió indispuesta, en lo que algunos medios llamaron "alerta sanitaria".
La Miss Uruguay, Valeria Baladan, es una de las reinas de belleza que aseguraron que se encontraban bajo cuidados estrictos en su alimentación debido a una intoxicación.
La información de que las reinas, incluida Miss Uruguay, se enfermaron fue confirmada por el missólogo Jens Castro. “Hay que tener cuidado con lo que comemos en países tan diferentes al nuestro”, dijo Baladan.
Kincső Dezsényi, Miss Hungría, es una de las reinas que manifestaron malestar estomacal tras consumir alimentos en grupo.
Brigitta Schaback, representante de Estonia, aseguró que se encontraba bajo cuidados estrictos en su alimentación y que había sido atendida por médicos.
Miss Estonia, Brigitta Schaback, fue una de las que confirmó su ausencia de algunas actividades de certamen de belleza. “A mitad del certamen con una intoxicación alimentaria”, publicó en sus redes.
Chandini Baljor, la Miss Guyana, fue una de las afectadas por la intoxicación y tuvo que recibir atención médica y restringir su dieta,