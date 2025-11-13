  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria

Al menos ocho participantes de Miss Universo 2025, entre ellas México y Honduras tuvieron que recibir atención médica al ser afectadas por una intoxicación alimentaria en Tailandia

  • 13 de noviembre de 2025 a las 17:58
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
1 de 14

La Miss Honduras, Alejandra Fuentes, fue la primera en dar señales de que algo andaba mal, ya que estuvo ausente de sus redes sociales durante varios días.

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
2 de 14

La hondureña Alejandra Fuentes, confirmó en sus redes su estado de salud. "Les comento que me encuentro fuera de actividades, ya que estoy mal de salud", escribió.

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
3 de 14

La Miss México, Fátima Bosch quien ha estado en el ojo del huracán luego de haber sido tratada mal por el organizador del Miss Universo en Tailandia, también tuvo problemas de salud.

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
4 de 14

Fátima Bosh no se pronunció sobre este caso en redes sociales, sin embargo se encuentra en la lista de afectadas por el problema de salud.

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
5 de 14

La Miss Panamá, Mirna Caballini, si publicó un mensaje donde indicó que tenía dolores leves, por lo que los médicos le recomendaron mantener reposo.

 Foto:Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
6 de 14

"Estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia", publicó inicialmente y luego anunció que todo estaba bajo control y que recibió un acompañamiento impecable.

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
7 de 14

Karla Bacigalupo, la representante de Perú en el certamen de belleza, no publicó ningún mensaje en sus redes sociales, pero se ausentó de algunas actividades.

 Glenda Estrada
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
8 de 14

Miss Perú es una de las reinas que presentó dolores abdominales y se sintió indispuesta, en lo que algunos medios llamaron "alerta sanitaria".

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
9 de 14

La Miss Uruguay, Valeria Baladan, es una de las reinas de belleza que aseguraron que se encontraban bajo cuidados estrictos en su alimentación debido a una intoxicación.

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
10 de 14

La información de que las reinas, incluida Miss Uruguay, se enfermaron fue confirmada por el missólogo Jens Castro. “Hay que tener cuidado con lo que comemos en países tan diferentes al nuestro”, dijo Baladan.

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
11 de 14

Kincső Dezsényi, Miss Hungría, es una de las reinas que manifestaron malestar estomacal tras consumir alimentos en grupo.

 Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
12 de 14

Brigitta Schaback, representante de Estonia, aseguró que se encontraba bajo cuidados estrictos en su alimentación y que había sido atendida por médicos.

Foto: Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
13 de 14

Miss Estonia, Brigitta Schaback, fue una de las que confirmó su ausencia de algunas actividades de certamen de belleza. “A mitad del certamen con una intoxicación alimentaria”, publicó en sus redes.

 Foto;; Instagram
Miss Honduras Universo y siete reinas más sufren intoxicación alimentaria
14 de 14

Chandini Baljor, la Miss Guyana, fue una de las afectadas por la intoxicación y tuvo que recibir atención médica y restringir su dieta,

 Foto Instagram
Cargar más fotos