¿Quiénes ganaron los Latin Grammy 2025? Lista completa

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

DtMF - Bad Bunny (GANADOR)

Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki

De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler



Mejor Interpretación Reggaeton

Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny (GANADOR)

Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón



Mejor Álbum de Música Urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny (GANADOR)

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel



Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Fresh - Trueno (GANADOR)

El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion

Parriba - Akapellah Featuring Trueno

Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero

Thc - Arcángel



Mejor Canción Urbana​

DtMF - Bad Bunny (GANADOR)

Cosas Pendientes - Maluma

En La City - Trueno & Young Miko

LA MuDANZA - Bad Bunny

Xq Eres Así - Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso



Mejor Álbum de Rock

Novela - Fito Páez (GANADOR)

Legado - A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca SativaGigante - Leiva



Mejor Canción de Rock

Sale El Sol - Fito Páez (EMPATE)

La Torre - Renee (EMPATE)

Legado - A.N.I.M.A.L

TRNA - Ali Stone

VOLARTE - Eruca Sativa



Mejor Álbum de Pop/Rock

Ya Es Mañana - Morat (GANADOR)

Vándalos - Bandalos Chinos

Malhablado - Diamante Eléctrico

Malcriado - Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín

R - RENEE



Mejor Canción de Pop/Rock

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia (GANADOR)

Ángulo Muerto - Leiva

Lucifer - Lasso

No llames lo mío nuestro - Joaquina

Tu Manera De Amar - Debi Nova

Un último vals - Joaquín Sabina



Mejor Álbum de Música Alternativa

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I - Marilina

BertoldiBodhiria - Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia

DAISY - Rusowsky



Mejor Canción Alternativa

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

El Ritmo - Bandalos Chinos

Joropo - Judeline

Siento Que Merezco Más - Latin Mafia

(Sola) - Paloma Morphy



Mejor Álbum de Salsa

Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (GANADOR)

Big Swing - José Alberto “El Canario”

Mira Como Vengo - Issac Delgado

Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa



Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella (GANADOR)

SON 30 - Checo Acosta

De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo

Baila Kolombia - Los Cumbia Stars

La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa



Mejor Álbum Merengue/Bachata

Novato Apostador - Eddy Herrera (GANADOR)

El Más Completo - Alex Bueno

Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada



Mejor Álbum Tropical Tradicional

Raíces - Gloria Estefan (GANADOR)

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme SolisCaminando Piango Piango - Orquesta Failde



Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Puñito De Yocahú - Vicente García (GANADOR)

Calidosa - Mike Bahía

Ilusión Óptica - Pedrito Martínez

Bingo - Alain Pérez

Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria



Mejor Canción Tropical

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G (GANADOR)

Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa

Cariñito - Techy Fatule

La Foto - Luis Enrique

Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades

Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana



Mejor Álbum Cantautor

Cancionera - Natalia Lafourcade (GANADOR)

Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura

el cuerpo después de todo - Valeria Castro

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana

Relatos - Ale Zéguer



Mejor Canción Cantautor

Cancionera - Natalia Lafourcade (GANADOR)

aeropuerto - Joaquina

Amarte sin que quieras irte - Camilú

Como Un Pájaro - Silvana Estrada

Quisqueya - Vicente García



Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal (GANADOR)

Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles



Mejor Álbum de Música Banda

4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda (GANADOR)

25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga



Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) - Bobby Pulido (GANADOR)

Imperfecto, Vol. 2 - El Plan

Yo No Te Perdí - Gabriella

Reflexiones - Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel6 - Juan Treviño



Mejor Álbum de Música Norteña

La Lotería - Los Tigres Del Norte (GANADOR)

El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña“

V1V0” - Alfredo Olivas

Frente A Frente - Pesado



Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Palabra De To’s (Seca) - Carín León (GANADOR)

Mirada - Ivan Cornejo

Leyenda - DannyLuxEvolución - Grupo FirmeI

ncómodo - Tito Double P



Mejor Canción Regional Mexicana

La Lotería - Los Tigres Del Norte (GANADOR)

Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera

Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos o No? - Lupita Infante

Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma

Tierra Trágame - Kakalo y Carín León



Mejor Canción de Raíces

Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío (GANADOR)

Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade

El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny



Compositor del Año

Edgar Barrera (GANADOR)

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer



Productor del Año



​​​​​Rafa Arcaute y Federico Vindver (EMPATE)

Nico Cotton (EMPATE)

Edgar Barrera

Andres Torres y Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer



Mejor Video Musical Versión Corta

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

EL CLúB - Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer(Dlre) - BK’

Cura Pa Mi Alma - Vera GRV

Full Time Papi - Guitarricadelafuente



Mejor Video Musical Versión Larga

Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte

Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

Milton Bituca Nascimento - Varios Artistas



Mejor Música para Medios Visuales

Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Camilo Sanabria (GANADOR)

Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Pedro Osuna

El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Federico JusidIn The Summers - Cabra

Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Gustavo Santaolalla

Algunas categorías se entregan fuera de la ceremonia televisada y no aparecen en esta lista.