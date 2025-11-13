¿Quiénes ganaron los Latin Grammy 2025? Lista completa

Las Vegas, Estados Unidos.- La ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2025 estuvo llena de emociones. Este 13 de noviembre, el MGM Grand Garden Arena fue testigo del derroche de talento y emociones de los artistas latinos.
Como se anunció desde hace varias semanas, el puertorriqueño Bad Bunny se consolidó como el gran favorito del evento, al estar nominado a 12 categorías. Algunas de ellas fueron Álbum del Año y Canción del Año, entre otras.
A Bad Bunny le sigue como el más nomianado el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes obtuvieron 10 nominaciones en su debut en estos importantes galardones.
Otra de las sorpresas de la noche fue Morat, el grupo colombiano obtuvo su primer Grammy en la categoría Mejor Álbum de Pop/Rock, con "Ya es mañana".
Cabe recordar que en esta edición se incluyó por primera vez la categoría "Mejor Canción de Raíces", la cual busca homenajear a grabaciones inéditas que reflejen las tradiciones y orígenes de diferentes comunidades y culturas.
Listado completo de ganadores por categoría en los Latin Grammy a continuación:
Grabación del Año
Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz (GANADOR)
Baile Inolvidable - Bad Bunny
DtMF - Bad Bunny
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Lara - Zoe Gotusso
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
Cancionera - Natalia Lafourcade
Ao Teu Lado - Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória
Álbum del Año
DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny (GANADOR)
Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
Raíces - Gloria Estefan
Puñito De Yocahú - Vicente García
Al romper la burbuja - Joaquina
Cancionera - Natalia Lafourcade
Palabra De To’s (Seca) - Carín LeónCaju - Liniker
En Las Nubes - Con Mis Panas- Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Canción del Año
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G (GANADOR)
BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny
Bogotá - Andrés Cepeda
Cancionera - Natalia Lafourcade
DtMF - Bad Bunny
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
Otra Noche De Llorar - Mon Laferte
Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
Veludo Marrom - Liniker, songwriter
Mejor Nuevo Artista
Paloma Morphy (GANADOR)
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Sued Nunes
Ruzzi
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz (GANADOR)
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
Mejor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda (GANADOR)
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía
Mejor Canción Pop
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
Bogotá - Andrés Cepeda
Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Soltera - Shakira
Te Quiero - Nicole Zignago
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
Veneka - Rawayana Featuring Akapellah (GANADOR)
Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek
Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
QQQQ - Ela Minus
Rulay En Dubai (Extended) - (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
DtMF - Bad Bunny (GANADOR)
Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
La Plena W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
Roma - Jay Wheeler
Mejor Interpretación Reggaeton
Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny (GANADOR)
Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor Álbum de Música Urbana
DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny (GANADOR)
Underwater - Fariana
Naiki - Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
Elyte - Yandel
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
Fresh - Trueno (GANADOR)
El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
Parriba - Akapellah Featuring Trueno
Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
Thc - Arcángel
Mejor Canción Urbana
DtMF - Bad Bunny (GANADOR)
Cosas Pendientes - Maluma
En La City - Trueno & Young Miko
LA MuDANZA - Bad Bunny
Xq Eres Así - Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso
Mejor Álbum de Rock
Novela - Fito Páez (GANADOR)
Legado - A.N.I.M.A.L
Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi
A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca SativaGigante - Leiva
Mejor Canción de Rock
Sale El Sol - Fito Páez (EMPATE)
La Torre - Renee (EMPATE)
Legado - A.N.I.M.A.L
TRNA - Ali Stone
VOLARTE - Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
Ya Es Mañana - Morat (GANADOR)
Vándalos - Bandalos Chinos
Malhablado - Diamante Eléctrico
Malcriado - Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
R - RENEE
Mejor Canción de Pop/Rock
Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia (GANADOR)
Ángulo Muerto - Leiva
Lucifer - Lasso
No llames lo mío nuestro - Joaquina
Tu Manera De Amar - Debi Nova
Un último vals - Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Música Alternativa
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I - Marilina
BertoldiBodhiria - Judeline
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia
DAISY - Rusowsky
Mejor Canción Alternativa
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
El Ritmo - Bandalos Chinos
Joropo - Judeline
Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
(Sola) - Paloma Morphy
Mejor Álbum de Salsa
Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (GANADOR)
Big Swing - José Alberto “El Canario”
Mira Como Vengo - Issac Delgado
Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella (GANADOR)
SON 30 - Checo Acosta
De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor Álbum Merengue/Bachata
Novato Apostador - Eddy Herrera (GANADOR)
El Más Completo - Alex Bueno
Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Mejor Álbum Tropical Tradicional
Raíces - Gloria Estefan (GANADOR)
Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme SolisCaminando Piango Piango - Orquesta Failde
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Puñito De Yocahú - Vicente García (GANADOR)
Calidosa - Mike Bahía
Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
Bingo - Alain Pérez
Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria
Mejor Canción Tropical
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G (GANADOR)
Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa
Cariñito - Techy Fatule
La Foto - Luis Enrique
Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades
Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana
Mejor Álbum Cantautor
Cancionera - Natalia Lafourcade (GANADOR)
Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura
el cuerpo después de todo - Valeria Castro
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana
Relatos - Ale Zéguer
Mejor Canción Cantautor
Cancionera - Natalia Lafourcade (GANADOR)
aeropuerto - Joaquina
Amarte sin que quieras irte - Camilú
Como Un Pájaro - Silvana Estrada
Quisqueya - Vicente García
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal (GANADOR)
Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar
Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles
Mejor Álbum de Música Banda
4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda (GANADOR)
25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel “El Flaco”
Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Música Tejana
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) - Bobby Pulido (GANADOR)
Imperfecto, Vol. 2 - El Plan
Yo No Te Perdí - Gabriella
Reflexiones - Grupo Cultura
El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel6 - Juan Treviño
Mejor Álbum de Música Norteña
La Lotería - Los Tigres Del Norte (GANADOR)
El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña“
V1V0” - Alfredo Olivas
Frente A Frente - Pesado
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Palabra De To’s (Seca) - Carín León (GANADOR)
Mirada - Ivan Cornejo
Leyenda - DannyLuxEvolución - Grupo FirmeI
ncómodo - Tito Double P
Mejor Canción Regional Mexicana
La Lotería - Los Tigres Del Norte (GANADOR)
Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera
Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
¿Seguimos o No? - Lupita Infante
Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma
Tierra Trágame - Kakalo y Carín León
Mejor Canción de Raíces
Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío (GANADOR)
Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade
El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
Ella - Anita Vergara y Tato Marenco
Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco
Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Compositor del Año
Edgar Barrera (GANADOR)
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Productor del Año
Rafa Arcaute y Federico Vindver (EMPATE)
Nico Cotton (EMPATE)
Edgar Barrera
Andres Torres y Mauricio Rengifo
Matheus Stiirmer
Mejor Video Musical Versión Corta
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
EL CLúB - Bad Bunny
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer(Dlre) - BK’
Cura Pa Mi Alma - Vera GRV
Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Milton Bituca Nascimento - Varios Artistas
Mejor Música para Medios Visuales
Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Camilo Sanabria (GANADOR)
Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Pedro Osuna
El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Federico JusidIn The Summers - Cabra
Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Gustavo Santaolalla
Algunas categorías se entregan fuera de la ceremonia televisada y no aparecen en esta lista.