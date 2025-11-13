  1. Inicio
Bunbury, Carín León, Pepe Aguilar y más artistas en la antesala de los Latin Grammy

La gala de Persona del Año 2025 reunió a voces tan diversas como David Bisbal, Fito Páez, Jesse & Joy, Enrique Bunbury y más por un mismo propósito: homenajear a Raphael

  • 13 de noviembre de 2025 a las 16:07
1 de 12

En un sentido homenaje a Raphael como Persona del Año 2025 en los Latin Grammy, artistas de todos los géneros se reunieron este miércoles por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

 Fotos: Instagram.
2 de 12

Enrique Bunbury abrió la velada con una poderosa versión de “Yo soy aquel”, dando inicio al homenaje a Raphael con una de las interpretaciones más ovacionadas. Minutos más tarde se le unió Carín León, en un medley que incluyó “Toca madera” y “Ahora”.

 Foto: Instagram.
3 de 12

Café Quijano y Gaby Moreno brillaron en dueto con “Qué tal te va sin mí”, entregando una de las versiones más elegantes de la gala.

 Foto: Instagram.
4 de 12

Aitana celebró el legado del maestro, sumándose al homenaje con una interpretación que mostró la conexión de las nuevas voces con la obra de Raphael.

 Foto: Instagram.
5 de 12

Fito Páez rindió homenaje al piano, entregando una versión íntima de “La carta” junto a Rozalén, en uno de los momentos más conmovedores de la noche.

 Foto: Instagram.
6 de 12

Vanesa Martín y Kany García sumaron complicidad y fuerza femenina, con un homenaje que destacó la influencia de Raphael en artistas de distintas generaciones.

 Foto: Instagram.
7 de 12

Pablo López aportó emoción y delicadeza, subiendo al escenario para honrar a Raphael con su estilo característico al piano.

 Foto: Instagram.
8 de 12

Willy Chirino, Eddy Herrera y Víctor Manuelle pusieron a bailar al público con una explosiva versión de “Escándalo”, uno de los números más festivos de la gala.

 Foto: Instagram.
9 de 12

Pepe Aguilar y Myriam Hernández fusionaron bolero y música ranchera, emocionando con “Procuro olvidarte” en una interpretación cargada de sentimiento.

 Foto: Instagram.
10 de 12

Jesse & Joy aportaron armonía y emoción, llevando su estilo inconfundible a una de las canciones más simbólicas del repertorio de Raphael.

 Foto: Instagram.
11 de 12

David Bisbal emocionó al público con “En carne viva”, una interpretación intensa y sentida que remarcó el dramatismo del clásico de Raphael. Se unió a Elena Rose para una fusipon de voces.

 Foto: Instagram.
12 de 12

Raphael cerró la noche con un medley para la historia, interpretando “Qué sabe nadie”, “Mi gran noche” y “Como yo te amo”, y recibiendo una ovación de pie.

 Foto: Instagram.
