Belleza y sensualidad: Las candidatas a Miss Universo 2025 en traje de baño

Bangkok se convirtió en el epicentro de la belleza mundial cuando las 120 candidatas a Miss Universo 2025 protagonizaron el esperado Swimsuit Fashion Show, el desfile preliminar en traje de baño que marca uno de los momentos más emblemáticos y comentados del certamen.
El Columbia Pictures Aquaverse Pattaya, ubicado en la provincia de Chonburi, fue el escenario elegido para esta etapa donde las aspirantes demostraron no solo su belleza física, sino su confianza, carisma y presencia escénica ante un jurado que evalúa cada detalle.
La pasarela se transformó en un despliegue de sensualidad controlada y empoderamiento femenino, donde cada candidata tuvo la oportunidad de brillar con diseños exclusivos de la marca Three Six O, caracterizados por sus líneas modernas, cortes favorecedores y una paleta de colores vibrantes que realzaron la diversidad de tonos de piel y figuras.
El Swimsuit Fashion Show representa mucho más que exhibir siluetas esculturales.
Este segmento evalúa la seguridad que cada mujer proyecta al caminar, su capacidad de conectar con la audiencia y esa chispa especial que diferencia a una finalista de una posible ganadora.
Bajo el lema "The Power of Love", la edición 74 de Miss Universo busca celebrar la fuerza interior de las mujeres, y el desfile en traje de baño es precisamente donde esa fortaleza se hace visible.
La preparación física, los meses de entrenamiento y la disciplina se reflejan en cada paso sobre la pasarela.
Missólogos internacionales calificaron el evento como "imponente y dinámico", destacando la fusión entre música contemporánea y elementos culturales tailandeses que crearon una atmósfera única.
La producción cuidó cada ángulo, cada iluminación y cada transición musical para garantizar un espectáculo memorable.
El público presente respondió con ovaciones que se escucharon principalmente para las representantes de Colombia, Filipinas, Venezuela y Tailandia, quienes captaron la atención por su carisma natural y su desenvoltura sobre la pasarela.
Aunque la competencia permanece completamente abierta, expertos señalan que el Swimsuit Fashion Show suele ser determinante para identificar a las posibles finalistas.
La capacidad de una candidata para lucir radiante, caminar con aplomo y sonreír con naturalidad mientras millones la observan, dice mucho sobre su preparación mental.
Las plataformas digitales oficiales de Miss Universe transmitieron el evento en vivo, generando miles de comentarios simultáneos y posicionando el certamen como tendencia global en redes sociales.
El panel evaluador de esta edición reúne a figuras destacadas como Raquel Cunha (fotógrafa de Reuters), Dora Méndez (periodista cultural) y diversos ejecutivos de la industria del modelaje y la televisión internacional, quienes analizaron no solo el aspecto físico, sino la personalidad y el carisma de cada participante.
Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024 de Dinamarca, estuvo presente acompañando a las candidatas y recordándoles que ella misma brilló en esta fase antes de conquistar la corona.
Con el Swimsuit Fashion Show cumplido exitosamente, la agenda oficial continúa con entrevistas privadas, ensayos generales y actividades promocionales antes de la gran noche.
La gran final de Miss Universo 2025 se celebrará el viernes 21 de noviembre desde Bangkok, en una gala que promete actuaciones musicales de primer nivel y la presencia de celebridades internacionales.