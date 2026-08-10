Autoridades de El Salvador entregan a nicaragüense por orden de captura pendiente en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de El Salvador entregaron a funcionarios de la Unidad de Policía Internacional (Interpol) de Honduras a una ciudadana de nacionalidad nicaragüense, quien mantiene una orden de captura pendiente en el país por suponerla responsable del delito de contrabando.
Se trata de una mujer de 49 años de edad, originaria y residente en León, Nicaragua, quien fue localizada en territorio salvadoreño y, tras confirmarse su requerimiento judicial en Honduras.
La fémina fue entregada a los agentes de la Interpol adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
De acuerdo con las investigaciones, la ciudadana mantiene una notificación roja de búsqueda internacional emitida por Interpol, así como una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras en Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad de Tegucigalpa, el 16 de febrero de 2024.
Tras la entrega, funcionarios de Interpol, realizarán las diligencias correspondientes para poner a la requerida a disposición de las autoridades judiciales competentes en Tegucigalpa, para continuar con el procedimiento que establece la ley.
La ciudadana nicaragüense es acusada de cometer el delito de contrabando en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
Las autoridades policiales dieron a conocer que la DPI a través de agentes de la Interpol, continúa trabajando con organismos homólogos de otros países para fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, verificar la situación legal de personas requeridas y hacer efectivas las órdenes de captura que trascienden las fronteras.