Autoridades de El Salvador entregan a nicaragüense por orden de captura pendiente en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de El Salvador entregaron a funcionarios de la Unidad de Policía Internacional (Interpol) de Honduras a una ciudadana de nacionalidad nicaragüense, quien mantiene una orden de captura pendiente en el país por suponerla responsable del delito de contrabando. Se trata de una mujer de 49 años de edad, originaria y residente en León, Nicaragua, quien fue localizada en territorio salvadoreño y, tras confirmarse su requerimiento judicial en Honduras.

La fémina fue entregada a los agentes de la Interpol adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para continuar con el procedimiento legal correspondiente. De acuerdo con las investigaciones, la ciudadana mantiene una notificación roja de búsqueda internacional emitida por Interpol, así como una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras en Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad de Tegucigalpa, el 16 de febrero de 2024.