Colate pierde la batalla legal por la custodia de su hijo con Paulina Rubio

"Lo más increíble es que la sentencia va en contra del chico, no de Colate", expresan estas fuentes. "Es un joven maduro que lo tiene muy claro y la misma sentencia admite que es muy querido aquí en España, que está más cuidado, que en Miami ha de ir a terapia... ¿Y la solución es dejarlo donde no quiere estar? No entendemos nada".