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Colate pierde la batalla legal por la custodia de su hijo con Paulina Rubio

Tras años de disputa legal, un tribunal resolvió que Nico, hijo de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera, seguirá viviendo en Miami

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 10:18
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Andrea Nicolás, de 15 años, hijo de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio, deberá continuar residiendo en Miami, según la resolución del tribunal que lleva el caso de su custodia.

 Foto: Instagram
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Colate respondió al fallo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de este verano junto a su hijo.

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"Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor..... Te quiero, Nico", escribió el empresario.

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El proceso judicial comenzó en mayo de 2025. En julio de ese año, una jueza había concedido a Colate la custodia temporal del menor, lo que le permitió pasar dos meses en España junto a él.

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Según fuentes cercanas al empresario, la sentencia reconoce que la voluntad del menor es instalarse en España y que su relación con su madre atraviesa dificultades, tal como el adolescente manifestó durante su declaración judicial.

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En ese sentido, señalan que la guardiana designada por el tribunal, Amber Glasper, había declarado en las primeras jornadas del proceso que el joven le expresó su deseo de vivir en España y que mostraba mayor cercanía con su padre.

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"Lo más increíble es que la sentencia va en contra del chico, no de Colate", expresan estas fuentes. "Es un joven maduro que lo tiene muy claro y la misma sentencia admite que es muy querido aquí en España, que está más cuidado, que en Miami ha de ir a terapia... ¿Y la solución es dejarlo donde no quiere estar? No entendemos nada".

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El conflicto legal entre ambos se remonta a 2012, año de su separación, cuando Colate solicitó por primera vez la custodia compartida.

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Desde entonces, el empresario ha destinado una parte considerable de sus recursos a gastos legales. Por su parte, la cantante mantiene una deuda pendiente en concepto de manutención, cercana a los 35.000 dólares

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En poco más de dos años, Nico alcanzará la mayoría de edad, momento en el que podrá decidir por sí mismo su lugar de residencia.

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