Nadador olímpico e hijo de exministro: el hombre que murió repentinamente en el bulevar Morazán

El hombre que falleció frente a un cajero automático en el bulevar Morazán de Tegucigalpa fue identificado como Alejandro Daniel Castellanos Dusavage, un destacado nadador hondureño. Más detalles a continuación.
En horas tempranas de la mañana de este este lunes -10 de agosto- en el bulevar Morazán de la capital se reportó la muerte repentina de un ciudadano cuando este se encontraba frente a un establecimiento bancario.
Se trata de Alejandro Daniel Castellanos Dusavange, de 46 años de edad. Su fallecimiento ocurrió semanas antes de su cumpleaños número 47, pues nació el 29 de agosto.
Alejandro Daniel fue hijo de Plutarco Castellanos, exministro de Salud en el gobierno del expresidente Carlos Flores Facussé (1998-2002). Plutarco fue también director de varias áreas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y es recordado por impulsar la construcción del Hospital de Especialidades Pediátricas María, junto a la ex primera dama Mary Flake de Flores.
Alejandro Castellanos representó a Honduras en la disciplina de natación en los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000.
Castellanos participó en la categoría de 100 metros estilo libre masculino. Además, fue el designado como abanderado de Honduras en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.
De acuerdo a personas conocidas, Castellanos seguía manteniendo una rutina física activa, y correr era parte de sus entrenamientos frecuentes.
Alejandro Castellanos abrió un pódcast en 2025 con el fin de fomentar la actividad física y darle visibilidad al deporte.
En su pódcast, llegó a entrevistar a la reconocida nadadora Ana Joselina Fortín y al exfutbolista Roger Rojas, recordado por su paso en el Olimpia.
El objetivo de Castellanos a través de sus plataformas era el de incentivar a las personas a optar por un estilo de vida más saludable, así como brindar un espacio para conocer anécdotas de destacdos deportistas hondureños.
Su muerte de momento se maneja como indeterminada. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense.
El fallecimiento de Castellanos ha sorprendido a muchos, pues su estilo de vida aoarentaba ser saludable. Se presume que sufrió un paro cardíaco, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.