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Nadador olímpico e hijo de exministro: el hombre que murió repentinamente en el bulevar Morazán

Alejandro Daniel Castellanos es el hombre que falleció en el bulevar Morazán. Representó a Honduras en natación en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 11:11
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El hombre que falleció frente a un cajero automático en el bulevar Morazán de Tegucigalpa fue identificado como Alejandro Daniel Castellanos Dusavage, un destacado nadador hondureño. Más detalles a continuación.

 Foto: hagamos_el_esfuerzo vía Instagram
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En horas tempranas de la mañana de este este lunes -10 de agosto- en el bulevar Morazán de la capital se reportó la muerte repentina de un ciudadano cuando este se encontraba frente a un establecimiento bancario.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Se trata de Alejandro Daniel Castellanos Dusavange, de 46 años de edad. Su fallecimiento ocurrió semanas antes de su cumpleaños número 47, pues nació el 29 de agosto.

 Foto: hagamos_el_esfuerzo vía Instagram
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Alejandro Daniel fue hijo de Plutarco Castellanos, exministro de Salud en el gobierno del expresidente Carlos Flores Facussé (1998-2002). Plutarco fue también director de varias áreas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y es recordado por impulsar la construcción del Hospital de Especialidades Pediátricas María, junto a la ex primera dama Mary Flake de Flores.

 Foto: hagamos_el_esfuerzo vía Instagram
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Alejandro Castellanos representó a Honduras en la disciplina de natación en los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000.

 Foto: hagamos_el_esfuerzo vía Instagram
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Castellanos participó en la categoría de 100 metros estilo libre masculino. Además, fue el designado como abanderado de Honduras en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

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De acuerdo a personas conocidas, Castellanos seguía manteniendo una rutina física activa, y correr era parte de sus entrenamientos frecuentes.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Alejandro Castellanos abrió un pódcast en 2025 con el fin de fomentar la actividad física y darle visibilidad al deporte.

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En su pódcast, llegó a entrevistar a la reconocida nadadora Ana Joselina Fortín y al exfutbolista Roger Rojas, recordado por su paso en el Olimpia.

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El objetivo de Castellanos a través de sus plataformas era el de incentivar a las personas a optar por un estilo de vida más saludable, así como brindar un espacio para conocer anécdotas de destacdos deportistas hondureños.

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Su muerte de momento se maneja como indeterminada. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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El fallecimiento de Castellanos ha sorprendido a muchos, pues su estilo de vida aoarentaba ser saludable. Se presume que sufrió un paro cardíaco, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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