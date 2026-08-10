Hipótesis: deudas en su negocio podrían estar ligadas al crimen del empresario Jaime Becker

Autoridades policiales manejan preliminarmente una hipótesis sobre el asesinato del empresario Jaime Becker, ocurrido el sábado 8 de agosto de 2026 en uno de sus negocios en San Pedro Sula. Aquí los detalles:
Jaime Roberto Becker Menardi, de 47 años, fue asesinado en la colonia Jardines del Valle, en las cercanías del bulevar que conduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).
Según los testimonios brindados a la Policía por empleados del negocio, ellos se encontraban en el interior cuando escucharon varias detonaciones.
El crimen se registró alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando Becker Menardi había terminado sus labores y se encontraba en las instalaciones del establecimiento. En ese momento, fue atacado a disparos por un hombre que posteriormente huyó del lugar.
Al observar por las ventanas, vieron a un hombre que se movilizaba en una motocicleta y llevaba una mochila roja utilizada por repartidores, además de un casco protector.
Las autoridades policiales informaron que en las investigaciones surge preliminarmente la hipótesis de que el crimen del empresario Jaime Roberto Becker Menardi podría estar ligado a deudas producto de su actividad en la venta de motocicletas y carros. Esta hipótesis todavía forma parte de las diligencias para establecer el móvil del crimen.
Las autoridades informaron que, de acuerdo con videos y testimonios recolectados hasta ahora, el presunto sicario se habría hecho pasar por un repartidor para cometer el ataque.
Después de dispararle al empresario, el sospechoso escapó en la motocicleta por el bulevar con dirección al este de la ciudad, mientras que Becker Menardi quedó tendido en el suelo y con heridas de bala.
Aunque gentes trasladaron al empresario a un hospital privado ubicado en el bulevar del norte, murió debido a la gravedad de las heridas.
La dinámica preliminar del ataque también lleva a los investigadores a considerar que el asesinato pudo haber sido cometido por encargo. No obstante, el caso se encuentran bajo investigación.