Sicario se hizo pasar por delivery para matar al empresario Jaime Becker, revelan autoridades

Jaime Roberto Becker Menardi, de 47 años, fue asesinado la tarde del sábado 8 de agosto, cuando se encontraba en las afueras de uno de sus establecimientos comerciales en San Pedro Sula, Cortés. Esto ocurrió según las autoridades:
El negocio de Jaime Becker, dedicado a la venta y renta de vehículos y motocicletas, está ubicado en la colonia Jardines del Valle, en las cercanías del bulevar que conduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde fue asesinado.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando Becker Menardi había terminado sus labores y se encontraba en las instalaciones de su negocio.
Según los videos y testimonios que forman parte de las primeras diligencias, el presunto sicario habría utilizado una vestimenta de repartidor para acercarse al empresario. El sospechoso llevaba una mochila de delivery de color rojo en la espalda y un casco protector.
Los empleados que se encontraban dentro del establecimiento relataron a los agentes policiales que escucharon varias detonaciones. Al asomarse por las ventanas, observaron al hombre que se desplazaba en una motocicleta y que llevaba la mochila utilizada por repartidores.
El empresario recibió varios impactos de bala, entre ellos en la cabeza y el tórax, según los datos preliminares de la investigación.
Tras escuchar los disparos, los empleados salieron del establecimiento y encontraron a Becker tirado en el suelo, en la entrada del negocio y con heridas de bala. De inmediato lo auxiliaron mientras esperaban la llegada de las autoridades.
Una patrulla policial llegó al lugar y trasladó al empresario hacia un hospital privado ubicado en el bulevar del norte. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Becker Menardi murió cuando era llevado hacia el centro asistencial.
El sospechoso huyó del lugar a bordo de la motocicleta y tomó el bulevar con dirección al este de San Pedro Sula. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre su captura o identificación.
La dinámica preliminar del hecho apunta a que el asesinato habría sido cometido por encargo, por lo que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación y trabaja en la recopilación de testimonios, indicios y grabaciones de cámaras de seguridad del establecimiento.