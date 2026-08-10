“¡Que te parés, perra!”, fueron los gritos del asesino de Yamileth Bonilla antes de dispararle en su moto

Nuevos detalles han surgido sobre el asesinato de Yamileth Bonilla Avilés, quien fue atacada a disparos durante la madrugada del domingo -9 de agosto-, cuando se desplazaba en su motocicleta por una calle de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán.
De acuerdo con la información preliminar, Yamileth Bonilla se movilizaba desde el sector de la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado.
Cuando se conducía en su motocicleta, la joven habría sido interceptada por varios sujetos que se movilizaban en otra motocicleta, en una calle de ese sector.
Los individuos presuntamente persiguieron a Bonilla Avilés mientras se conducía en su motocicleta. En medio de la persecución, uno de los hombres le habría exigido que se detuviera.
“Que te parés, perra”, habría gritado el atacante, según un reporte preliminar relacionado con el caso y recibido por las autoridades.
Sin embargo, la joven hizo caso omiso a la orden y continuó desplazándose en la motocicleta, por lo que los sujetos comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.
Bonilla Avilés recibió varios impactos de bala en el cráneo y el torso, que le provocaron la muerte en el lugar. Su cuerpo quedó tendido junto a la motocicleta, a la orilla de la calle.
Elementos policiales llegaron al sector, luego de que vecinos reportaran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Bonilla Avilés era originaria y residente de Nueva Arcadia y era madre de dos pequeños, una niña y un niño, a quienes mostraba en algunos de sus videos publicados en redes sociales.
Anteriormente había vivido en la comunidad de El Encanto, en el municipio de Protección, Santa Bárbara, pero posteriormente se mudó al sector antes mencionado.