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Cinco impactos de bala acabaron con la vida del empresario Jaime Becker: así fue su crimen

El empresario fue atacado tras finalizar sus labores en un negocio de venta y renta de vehículos; un sospechoso escapó en motocicleta y autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 14:21
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Cinco impactos de bala terminaron con la vida del empresario Roberto Becker la tarde del sábado 8 de agosto de 2026, cuando acababa de finalizar sus labores en uno de sus establecimientos en San Pedro Sula, Cortés. Esto se sabe hasta el momento:

 Foto: Redes sociales
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El negocio, dedicado a la venta y renta de vehículos, está ubicado en las cercanías del bulevar que conduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde ocurrió el ataque.

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De acuerdo con la información preliminar por las autoridades, un individuo llegó al establecimiento y disparó contra Becker sin mediar palabra. El empresario quedó gravemente herido tras recibir los impactos de bala.

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Después del ataque, el sospechoso escapó del lugar a bordo de una motocicleta. Hasta ahora no se ha informado sobre la captura de alguna persona relacionada con el crimen.

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Becker fue auxiliado y trasladado de emergencia para recibir atención médica, pero falleció mientras era llevado hacia un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.

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Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional en San Pedro Sula, informó que mantienen una investigación abierta para identificar a la persona responsable.

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La recopilación de testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad del establecimiento y de sectores cercanos son esenciales para esclarecer cómo ocurrió el ataque e identificar al responsable.

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Becker Menardi era padre y conocido empresario en San Pedro Sula. También era aficionado al motocross, según sus publicaciones.

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Aunque en un inicio trascendió que el crimen podría haber ocurrido durante un intento de asalto, esa versión fue descartada por la Policía Nacional.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato y mantienen abiertas las investigaciones

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