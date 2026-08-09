Cinco impactos de bala acabaron con la vida del empresario Jaime Becker: así fue su crimen

Cinco impactos de bala terminaron con la vida del empresario Roberto Becker la tarde del sábado 8 de agosto de 2026, cuando acababa de finalizar sus labores en uno de sus establecimientos en San Pedro Sula, Cortés. Esto se sabe hasta el momento:
El negocio, dedicado a la venta y renta de vehículos, está ubicado en las cercanías del bulevar que conduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde ocurrió el ataque.
De acuerdo con la información preliminar por las autoridades, un individuo llegó al establecimiento y disparó contra Becker sin mediar palabra. El empresario quedó gravemente herido tras recibir los impactos de bala.
Después del ataque, el sospechoso escapó del lugar a bordo de una motocicleta. Hasta ahora no se ha informado sobre la captura de alguna persona relacionada con el crimen.
Becker fue auxiliado y trasladado de emergencia para recibir atención médica, pero falleció mientras era llevado hacia un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.
Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional en San Pedro Sula, informó que mantienen una investigación abierta para identificar a la persona responsable.
La recopilación de testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad del establecimiento y de sectores cercanos son esenciales para esclarecer cómo ocurrió el ataque e identificar al responsable.
Becker Menardi era padre y conocido empresario en San Pedro Sula. También era aficionado al motocross, según sus publicaciones.
Aunque en un inicio trascendió que el crimen podría haber ocurrido durante un intento de asalto, esa versión fue descartada por la Policía Nacional.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato y mantienen abiertas las investigaciones