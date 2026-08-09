Jaime Becker y Milton Rápalo, empresarios asesinados en SPS; crímenes siguen impunes

Otro de los casos que permanece bajo investigación es el de Milton Rápalo, quien fue atacado a balazos dentro del 'carwash' (negocio de lavado de vehículos) de su propiedad, ubicado en un centro comercial de San Pedro Sula. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del 20 de julio de 2026, cuando el empresario se encontraba en el establecimiento.