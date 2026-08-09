Jaime Becker y Milton Rápalo, empresarios asesinados en SPS; crímenes siguen impunes

Jaime Roberto Becker Menardi y Milton Rápalo fueron atacados en sus propios negocios y, hasta ahora, las investigaciones no han esclarecido quiénes estuvieron detrás de los crímenes.
El caso más reciente es de Jaime Roberto Becker Menardi, empresario dedicado a la venta de vehículos y motocicletas, quien además era conocido por su afición a los deportes. Murió la tarde del domingo 09 de agosto.
El ataque ocurrió cuando salía de uno de sus establecimientos en el sector de Jardines del Valle, cerca del bulevar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).
De acuerdo con los reportes, Becker Menardi había terminado su jornada y acababa de cerrar el negocio cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó. Aunque quedó herido, murió en una clínica privada en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
Algunas versiones señalaron que el atacante se movilizaba en una motocicleta, aunque este extremo todavía forma parte de las investigaciones.
Otro de los casos que permanece bajo investigación es el de Milton Rápalo, quien fue atacado a balazos dentro del 'carwash' (negocio de lavado de vehículos) de su propiedad, ubicado en un centro comercial de San Pedro Sula. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del 20 de julio de 2026, cuando el empresario se encontraba en el establecimiento.
Según los primeros informes, un hombre armado ingresó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra Rápalo. Tras el ataque, el empresario quedó tendido en el suelo y murió en la escena.
Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) comenzaron a realizar las diligencias correspondientes.
También se investiga la posible participación de otro individuo, quien habría permanecido en los alrededores vigilando el lugar antes de que ocurriera el ataque.
Hasta ahora, en ninguno de los dos casos se ha establecido el móvil de los crímenes ni quiénes serían los responsables. Las investigaciones continúan para esclarecer los asesinatos de Jaime Becker y Milton Rápalo.