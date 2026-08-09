La interceptaron en la madrugada: Yamileth Bonilla, joven madre asesinada en Copán

En horas de la madrugada de este domingo, Yamileth Bonilla fue interceptada y atacada a disparos por hombres desconocidos cuando se desplazaba desde la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado. Esto es lo que se sabe del crimen:
Yamileth Bonilla Avilés, de entre 20 y 22 años de edad, era originaria y residente de Nueva Arcadia. También era madre de dos pequeños.
Bonilla se conducía en una motocicleta cuando fue interceptada por individuos desconocidos, de acuerdo con la información preliminar brindada.
El hecho ocurrió exactamente cuando Bonilla Avilés se desplazaba desde el sector de la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado.
Versiones policiales indican que los hombres le habrían disparado en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
El cuerpo de la joven quedó tendido en el suelo junto a su motocicleta, a la orilla de la calle, donde elementos policiales llegaron al lugar tras el reporte de los vecinos sobre las detonaciones de arma de fuego.
Yamileth Bonilla recibió varios impactos de bala en el cráneo, el torso y otras extremidades, muriendo de manera inmediata.
La víctima era madre de dos pequeños, una niña y un niño, a quienes presumía en sus videos publicados en redes sociales.
Aunque la joven actualmente residía en Nueva Arcadia, se conoció que Bonilla Avilés había vivido anteriormente en la comunidad de El Encanto, en el municipio de Protección, Santa Bárbara.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes interceptaron a la joven madre.