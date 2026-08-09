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La interceptaron en la madrugada: Yamileth Bonilla, joven madre asesinada en Copán

Mientras se conducía en su motocicleta, Yamileth Bonilla fue interceptada y atacada a disparos en el barrio El Dorado, municipio de Nueva Arcadia, Copán; era madre de dos menores

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 08:31
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En horas de la madrugada de este domingo, Yamileth Bonilla fue interceptada y atacada a disparos por hombres desconocidos cuando se desplazaba desde la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado. Esto es lo que se sabe del crimen:

 Foto: Redes sociales
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Yamileth Bonilla Avilés, de entre 20 y 22 años de edad, era originaria y residente de Nueva Arcadia. También era madre de dos pequeños.

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Bonilla se conducía en una motocicleta cuando fue interceptada por individuos desconocidos, de acuerdo con la información preliminar brindada.

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El hecho ocurrió exactamente cuando Bonilla Avilés se desplazaba desde el sector de la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado.

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Versiones policiales indican que los hombres le habrían disparado en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

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El cuerpo de la joven quedó tendido en el suelo junto a su motocicleta, a la orilla de la calle, donde elementos policiales llegaron al lugar tras el reporte de los vecinos sobre las detonaciones de arma de fuego.

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Yamileth Bonilla recibió varios impactos de bala en el cráneo, el torso y otras extremidades, muriendo de manera inmediata.

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La víctima era madre de dos pequeños, una niña y un niño, a quienes presumía en sus videos publicados en redes sociales.

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Aunque la joven actualmente residía en Nueva Arcadia, se conoció que Bonilla Avilés había vivido anteriormente en la comunidad de El Encanto, en el municipio de Protección, Santa Bárbara.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes interceptaron a la joven madre.

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